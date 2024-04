Barcelona wybrała trenera na nowy sezon?! Wierzyć się nie chce, ale to ma być on

- Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć - powiedział 27 stycznia Xavi. Na początku deklaracja trenera zszokowała kibiców i zarząd klubu, jednak z tygodnia na tydzień wszyscy powoli oswajali się z myślą, że Hiszpan po sezonie przestanie być zkoleniowcem Barcelony. Ale czy aby na pewno? Nowe informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

