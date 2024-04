Sceny przed El Clasico. Piłkarz Realu ruszył na policjanta. Mistrzowska reakcja [WIDEO]

W ostatnich dniach kibice Realu Madryt mają co świętować. W środę drużyna Carlo Ancelottiego wyrzuciła z Ligi Mistrzów Manchester City i awansowała do półfinału. Cztery dni później ograła u siebie Barcelonę 3:2, dzięki czemu pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. W zespole Realu panuje kapitalna atmosfera, co tuż przed pierwszym gwizdkiem El Clasico udowodnił Antonio Ruediger. W tunelu Santiago Bernabeu Niemiec postanowił zażartować z... policjanta.

