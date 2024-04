Hamburger SV to zasłużony niemiecki klub. Drużyna z Hamburgu występowała w Bundeslidze do sezonu 2017/2018. W historii zapisała się jako m.in. sześciokrotny mistrz Niemiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Niemiec oraz dwukrotny zdobywca Pucharu Ligi Niemieckiej. Hamburger jest również utytułowany na arenie europejskiej. Jest zdobywcą Pucharu Europy z 1983 roku, Pucharu Zdobywców z 1977 roku oraz Pucharu Intertoto z 2005 i 2007 roku.

Hamburger SV marzenia o powrocie do Bundesligi będzie musiał odłożyć na przynajmniej kolejny sezon?

Od sześciu lat Hamburger SV walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Najbliżej zrealizowania celu HSV był w sezonach 2021/2022 i 2022/2023, kiedy to o przepustkę do Bundesligi walczył w barażach. Porażki kolejno z Herthą Berlin i VfB Stuggart sprawiły, że ekipa z Hamburgu została na zapleczu Bundesligi. Warto dodać, że w kampaniach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 zespół również był bardzo blisko awansu do upragnionej elity, gdyż zajmował czwarte miejsce. Co ciekawe, gdyby HSV pozostało w II lidze, to będzie drugoligowcem... z najdłuższym stażem w tej lidze.

Wszystko wskazuje na to, że historia w tym sezonie zatoczy koło. Na cztery kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Hamburger zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Do trzeciej Fortuny Dusseldorf traci sześć punktów, do drugiego St. Pauli 11 "oczek", a do pierwszego Holstein Kiel 12 punktów. Z ostatnim z wymienionych zespołów ekipa prowadzona przez trenera Baumgarta przegrała w sobotę, 21 kwietnia 0:1.

Warto dodać, że bezpośredni awans do Bundesligi uzyskują dwie pierwsze drużyny, a trzecia gra o awans z trzecią od końca tabeli drużyną Bundesligi.

Tabela 2. Bundesligi po 30. kolejce:

1. Holstein Kiel, 61 pkt, bramki 60:3

2. St. Pauli, 60 pkt, bramki 56:33

3. Fortuna Dusseldorf, 55 pkt, bramki 64:35

4. Hamburger SV, 49 pkt, bramki 55:42

5. Karlsruher SC, 46 pkt, bramki 61:45

W tym sezonie Hamburger SV zmierzy się jeszcze z Eintrachtem Brunszwik (27.04, 13:00), St. Pauli (03.05, 18:30), Paderbornem (10.05, 18:30) i 1. FC Nurnberg (19.05, 15:30).