Był nadzieją reprezentacji Polski. Nie uwierzysz, czym zajmuje się teraz

Piotr Azikiewicz jest wychowankiem akademii Zagłębia Lubin. To jedna z najlepszych szkółek w naszym kraju. W piłkarski świat wypuściła m.in. Piotra Zielińskiego. Gdy pomocnik Napoli odchodził do Włoch, to Azikiewicz trafiał właśnie do Lubina. Miał wtedy łatkę wielkiego talentu. Rok później grał w półfinale młodzieżowych Mistrzostw Europy. Co się z nim stało? Nie uwierzysz, czym się dzisiaj zajmuje.

