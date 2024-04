Sceny przed meczem Legii. Marciniak nie miał wyboru

Po remisie z Jagiellonią Białystok dwa tygodnie temu wydawało się, że Legia Warszawa praktycznie wypisała się z walki o mistrzostwo Polski. Ale runda wiosenna PKO Ekstraklasy to istny wyścig żółwi i ślimaków, w którym najlepsi mają tendencję do częstego gubienia punktów. Dzięki temu Legia, choć jest w trudnej sytuacji, wciąż może mieć nadzieje. W stolicy wierzą, że niemożliwe nie istnieje.

W Warszawie wciąż wierzą w sukces

"Legia Walcząca Do Końca" - takie hasło pojawiło się na przedmeczowej oprawie Żylety. I ono jest zasadne z kilku powodów. Po pierwsze - wpisuje się w charakter warszawskiego zespołu, który od zawsze jest nieustępliwy i trzeba się liczyć z nim do ostatniej kolejki sezonu. Po drugie - zgadza się z filozofią Goncalo Feio, który nie wybacza braku zaangażowania.

Po trzecie - należy nastawiać się, że rywalizacja w ekstraklasie o najwyższe miejsca faktycznie będzie toczyła się do ostatniej serii gier. Nikt z czołowej szóstki nie był w stanie przez cały sezon odjechać reszcie na dobre i nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek zaatakował na finiszu. Do tej grupy zdołał doskoczyć siódmy zespół, Górnik Zabrze, więc w górnej połowie tabeli jest naprawdę ciasno.

Po trzecie - Żyleta i inni kibice mają pełne prawo oczekiwać i wymagać od piłkarzy, że Legia nie odpuści i będzie walczyć o mistrzostwo, dopóki będą na to matematyczne szanse. Fani zawsze doceniają, kiedy zespół pokazuje charakter. Przed 29. kolejką "Wojskowi" tracili do Jagiellonii Białystok tylko sześć punktów, więc choć zadanie dogonienia drużyny z Podlasia jest trudne, to nie znaczy, że niewykonalne.

Oprawa Żylety przed meczem Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Marcin Jaz/Sport.pl

Żyleta opóźniła rozpoczęcie meczu

Oprawa miała oczywiście charakter motywacyjny, ale była też druga strona medalu, czyli pirotechnika, której nie znoszą służby bezpieczeństwa, komisje ligi i PZPN oraz przepisy, bo na ich podstawie są za to wymierzane surowe kary.

Race zostały odpalone na samej górze trybun stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Dym bardzo szybko poniósł się na niemalże cały stadion. Na obiekcie nagle zrobiło się bardziej biało niż zimą w przykrytym śniegiem Lesie Kabackim. Sędzia Szymon Marciniak musiał się wstrzymać z rozpoczęciem spotkania. Pozwolił na pierwsze kopnięcie prawie dziesięć minut po przewidywanej godzinie startu.

Dym unoszący się nad Żyletą na meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Marcin Jaz/Sport.pl

Można powiedzieć, że najzagorzalsi fani Legii znowu to zrobili. Przez odpalenie materiałów pirotechnicznych na Żylecie trzeba było przerwać poprzednie domowe starcie "Wojskowych", czyli mecz z Jagiellonią.

Legia nie mogła pozwolić sobie na stratę punktów ze Śląskiem. Nie tylko dlatego, że chce utrzymać wiarę kibiców w tytuł, ale też po to, by udowodnić, że praca Goncalo Feio szybko daje owoce i warto mu zaufać. Dla Portugalczyka to pierwszy domowy mecz w roli trenera stołecznych.