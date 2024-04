Real Madryt - FC Barcelona. O której El Clasico? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

Przed nami końcówka sezonu 2023/2024. Wiadomo już, że w tym roku po trofeum Ligi Mistrzów znów nie sięgnie Barcelona, która poniosła bolesną porażkę z PSG 1:4 na własnym stadionie w drugim meczu ćwierćfinałowym. Po czerwonej kartce dla Araujo gra gospodarzy kompletnie się posypała, a Francuzi błyskawicznie rozpoczęli odrabianie strat z pierwszego meczu, który przegrali 2:3. Finalnie to ekipa Luisa Enrique zameldowała się w półfinale, a zdruzgotanej Barcelonie pozostała walka w La Liga.

Lewandowski powiedział, kto wygra El Clasico. "Wiemy, jak ich ograć"

Zupełnie inne nastroje panują natomiast w Madrycie. Cztery dni temu Real na Etihad Stadium pokonał po rzutach karnych Manchester City, dzięki czemu w półfinale LM zmierzy się z przeciętym w tym sezonie Bayernem Monachium. Co więcej, zespół Carlo Ancelottiego jest także liderem na krajowym podwórku, mając na ten moment aż osiem punktów przewagi nad drugą Barceloną.

Zaledwie kilka dni po emocjonujących meczach w europejskich pucharach na piłkarskich kibiców znów czeka wielkie widowisko. W 32. kolejce La Liga odbędzie się trzecie w tym sezonie El Clasico. Dwa poprzednie starcia między Realem a Barceloną wygrywała drużyna z Madrytu. Najpierw w październiku 2:1 w 11. kolejce ligi hiszpańskiej, a następnie w połowie stycznia w finale Superpucharu. Tamto spotkanie zdominował fenomenalny Vinicius Junior, który ustrzelił hat-tricka, a jego drużyna zwyciężyła 4:1.

Jak będzie tym razem? Dzień przed meczem o El Clasico wypowiedział się piłkarz, który sam wybiegnie na murawę. Mowa o Robercie Lewandowskim, według którego Barcelona znajdzie sposób na pokonanie rozpędzonego Realu Madryt. - FC Barcelona wygra ten mecz, ponieważ... my musimy. I chcemy. Być może Real Madryt po euforii i awansie spuści trochę z tonu - pod względem mentalnym. Jesteśmy drużyną, która zna "Królewskich". Wiemy, jak ich ograć - powiedział wprost kapitan reprezentacji Polski. Jeśli drużyna Xaviego przegra, marzenia o obronie mistrzostwa raczej legną w gruzach. W przypadku wygranej strata do Realu zmniejszy się do pięciu punktów, przez co ponowne wywalczenie tytułu stanie się bardziej realne.

Real Madryt - FC Barcelona. O której El Clasico 2024? Gdzie oglądać mecz? Czy zagra Lewandowski? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

Mecz Real Madryt - FC Barcelona w 32. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia o godz. 21:00 na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzą Eleven Sports oraz Canal+ Sport. El Clasico można obejrzeć także na platformach internetowych obu stacji. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.