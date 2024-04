Sceny grozy w meczu Wieczystej. Piłkarze zderzyli się i runęli na ziemię [WIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie Wieczystej już nic nie stanie na drodze do awansu. Przed dzisiejszym meczem z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski zespół z Krakowa miał 60 punktów - o 10 więcej niż druga w tabeli Siarka Tarnobrzeg. Mało kto się spodziewał, że takie sukcesy Wieczysta będzie odnosić akurat po zatrudnieniu Sławomira Peszki w roli trenera.

Niebezpieczna sytuacja w meczu Wieczystej. Od razu przerwano mecz

Początkujący szkoleniowiec radzi sobie jednak doskonale. W 18 meczach, w których poprowadził drużynę, odniósł aż 14 zwycięstw. Nic dziwnego, że były reprezentant Polski zmienił niedawno zdanie i postanowił, że poprowadzi zespół z Krakowa również w kolejnym sezonie - najprawdopodobniej w II lidze. Do końca trwających rozgrywek III ligi wciąż pozostało - licząc z dzisiejszym - aż dziewięć spotkań.

Mecz z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski zaczął się jednak dla Wieczystej bardzo źle. Już w 7. minucie podopieczni Sławomira Peszki stracili gola. Kilkanaście minut później doszło za to do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem Dawida Pakulskiego oraz Adama Kramarza. Piłkarz KSZO wyskoczył w powietrze i zaatakował agresywnie piłkę, co mocno odczuł Pakulski, który padł na ziemię i prawdopodobnie na chwilę stracił przytomność. Od razu do pomocy zawodnikom rzucili się inni gracze. Natychmiast na murawę wbiegli też fizjoterapeuci i ratownicy obu drużyn.

Co ciekawe obaj zawodnicy zostali na boisku, choć początkowo wydawało się, że będą potrzebne zmiany. Dopiero w przerwie zszedł Adam Kramarz z KSZO, który za tę sytuację obejrzał żółtą kartkę. Wieczysta jeszcze przed końcem pierwszej połowy zdołała strzelić gola na 1:1. Po przerwie zespół Sławomira Peszki nie dał rywalom już żadnych szans, strzelił kolejne trzy gole i wygrał 4:1. Tym samym mecz Pucharu Polski z Piastem Gliwice (0:4) pozostaje jedynym spotkaniem, które przegrał, odkąd przejął Wieczystą.