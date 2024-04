Dziennikarz nie wytrzymał i przejechał się po Michniewiczu. "To ciąży na Bońku"

Wygrana 2:0 ze Szwecją w finale baraży do mistrzostw świata, pokonanie Arabii Saudyjskiej oraz gra z finalistą mundialu w 1/8 finału to największe osiągnięcia Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski, która pierwszy raz od 1986 roku doszła do tej fazy turnieju. Tuż po katarskich mistrzostwach trener kadry szybko pożegnał się z posadą. Wszystko przez m.in. "aferę premiową", która mocno wpłynęła na decyzję Cezarego Kuleszy o zwolnieniu Michniewicza.

Stefan Szczepłek wypalił ws. Michniewicza. "Nie potrafił"

W czerwcu zeszłego roku były selekcjoner znalazł pracę w Arabii Saudyjskiej. Zgłosił się po niego Abha Club, gdzie w tym samym czasie występował Grzegorz Krychowiak. Michniewicz poprowadził zespół w zaledwie dziewięciu meczach. W tym czasie średnia punktów Abhy wyniosła zaledwie 1,00. W październiku Polak został zwolniony, jednak z pewnością nie mógł narzekać na rekompensatę pieniężną za przedwczesne rozwiązanie kontraktu.

Teraz Czesław Michniewicz pozostaje bez pracy, jednak wydarzenia w kadrze z jego udziałem nadal są komentowane przez kibiców, ekspertów czy dziennikarzy. Ostatnio głos w tym temacie zabrał Stefan Szczepłek. W programie "Dwa Fotele" realizowanym dla portalu Meczyki.pl bardzo krytycznie wypowiedział się o kadencji 54-latka w reprezentacji oraz brutalnie podsumował jego umiejętności trenerskie.

- Nie zatrudniłbym Czesława Michniewicza z różnych powodów - również merytorycznych. Uważam, że to żaden trener. Takich jak on jest wielu. Jemu to wszystko spadło z nieba. Funkcja selekcjonera wymaga umiejętności zachowania się w sytuacjach krytycznych. Pan Michniewicz tego nie potrafił. Mam pretensje do niego nie tylko za jego zachowanie po meczu ze Szwecją - powiedział Szczepłek.

Podkreślił przy tym, że wybranie Michniewicza na selekcjonera "ciąży na prezesie [Zbigniewie] Bońku", ówczesnym prezesie PZPN. Znany dziennikarz i ekspert przytoczył sytuację po wygranych barażach, kiedy to Michniewicz w nieelegancki sposób starł się m.in. z Jackiem Kurowskim z TVP Sport. Obecnie 54-latek czeka na zatrudnienie w nowym klubie. Przed Abhą Club i reprezentacją Polski prowadził m.in. kadrę U-21, Legię Warszawa, Termalicę Niecieczę czy Pogoń Szczecin.