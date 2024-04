Absurdalny gol Polaka w Holandii. Tak uratował swój zespół [WIDEO]

Kacper Kostorz latem zeszłego roku podjął kapitalną decyzję. Choć na polskich boiskach trudno mu się było przebić, a w ekstraklasie rozegrał raptem 29 meczów dla Legii, Korony i Pogoni, w których strzelił tylko trzy gole, postanowił spróbować swoich sił za granicą. Przeniósł się do występującego na drugim poziomie rozgrywkowym w Holandii FC Den Bosch i był to strzał w dziesiątkę. Mimo że sam klub prezentuje się słabo, to Polak notuje w nim znakomite liczby. W piątek dołożył 15 trafienie w sezonie, choć tym razem może podziękować za pomoc bramkarzowi rywala.

Piłkarski kryminał w wykonaniu bramkarza. Kostorz wystąpił w roli kata

Przedostatnie w tabeli FC Den Bosch mierzyło się z siódmą Bredą. Ekipa Kostorza skazywana była na porażkę i po pierwszej połowie rzeczywiście przegrywała 1:2. Wydawało się, że obędzie się bez niespodzianek, aż w końcu przyszła 71. minuta i goście popełnili zupełnie niewytłumaczalny błąd.

Po rzucie z autu na własnej połowie pomocnik Bredy Aime Omgba postanowił wycofać piłkę do bramkarza. Zrobił to jednak w sposób niebywale ryzykowny. Zagrał bardzo wysoko, nieprzyjemnie dla kolegi, a w dodatku golkiper Pepijn van de Merbel zachował się zaskakująco nerwowo. Wyskoczył do futbolówki jak z procy i bez przyjęcia próbował ją wybijać. Zaliczył przy tym koszmarny kiks, który musiał się zemścić.

Kuriozalny gol Polaka i mamy sensację. Kopciuszek znów zapunktował

Piłka zamiast daleko do przodu, poleciała lekko do boku, prosto na głowę Kacpra Kostorza. Napastnik przytomnie uderzył zza pola karnego na pustą bramkę. Van de Merbel próbował jeszcze do niej dopaść, rozpaczliwie rzucił się przed linią bramkową, ale wpadł do siatki razem z futbolówką.

Gol Kostorza dał Den Bosch upragniony punkt, bo więcej bramek już nie padło i mecz zakończył się remisem 2:2. W tabeli drugiej ligi holenderskiej ekipa ta zajmuje 19. miejsce z dorobkiem 30 punktów, a to dzięki dwóm ostatnim zwycięstwom nad juniorami Ajaksu i Utrechtu (ci ostatni spadli na ostatnią pozycję). Najbliżej awansu do Eredivisie są z kolei prowadzące Willem II (73 punkty) i druga Roda Kerkrade (71 punktów).