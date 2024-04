Lewandowski podgrzał atmosferę przed El Clasico. To ma być przewaga Barcelony

Dla FC Barcelony najbliższe El Clasico jest wyjątkowe z kilku powodów. To prawdopodobnie ostatni klasyk z Xavim na ławce trenerskiej i najlepsza okazja do zmniejszenia strat do Realu Madryt w ligowej tabeli. Poza tym "Duma Katalonii" będzie chciała pokazać, że wyciągnęła wnioski z ostatniej porażki z Paris Saint-Germain.

Lewandowski pewny swego przed El Clasico

Przed wyjazdem piłkarzy "Blaugrany" do Madrytu Robert Lewandowski udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. Kapitan reprezentacji Polski z pełnym przekonaniem powiedział, że to Barcelona będzie górą w El Clasico.

Napastnik podał kilka argumentów, które mają za tym przemawiać. Przede wszystkim jest wiara w sukces i poczucie, że to obowiązek. Do tego Real ma być piekielnie zmęczony meczem z Manchesterem City. "Królewscy" cierpieli przez większość starcia, bo rywal dominował, a mimo to udało się wywalczyć awans do półfinału Ligi Mistrzów po rzutach karnych.

- FC Barcelona wygra ten mecz, ponieważ... my musimy. I chcemy. Być może Real Madryt po euforii i awansie spuści trochę z tonu - pod względem mentalnym. Jesteśmy drużyną, która zna "Królewskich". Wiemy, jak ich ograć - powiedział Lewandowski.

Zdaniem reprezentanta Polski Barcelona ma być lepiej przygotowana pod względem kondycyjnym nie tylko dlatego, że nie grała dogrywki i rzutów karnych, ale miała jeden dzień odpoczynku więcej. Uważa, że granie ponad godzinę w osłabieniu nie jest takim obciążeniem fizycznym jak dogrywka.

- W ostatnim meczu [z PSG - przyp. red.] popełniliśmy błędy - i wiemy, jakie. Jeżeli je wyeliminujemy, to jesteśmy drużyną, która może pokonać Real na Santiago Bernabeu. W starciu z PSG graliśmy przez 70 minut jednego mniej, ale uważam, że rozgrywanie dogrywki i rzutów karnych - i to dzień później - jest zdecydowanie większym obciążeniem - przyznał.

El Clasico już w tę niedzielę o godzinie 21:00. Jeśli Real wygra, będzie miał 11 punktów przewagi nad Barceloną na sześć kolejek przed końcem rozgrywek La Liga.