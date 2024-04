To już jest koniec. Klub Polaka sięgnął absolutnego dna. Odebrali im wszystko

Vitesse Arnhem po 35 latach definitywnie żegna się z holenderską Eredivisie. Zespół, w którym na co dzień gra Kacper Kozłowski, do końca sezonu miał bić się o utrzymanie, ale w jednej chwili stracił na nie jakiekolwiek szanse. Decyzją holenderskiego związku klubowi odjęto aż 18 punktów i w tabeli ma ich w tym momencie... -1. Co takiego się stało?

3 https://www.youtube.com/watch?v=hjIMSDW9j4Y Otwórz galerię Na Gazeta.pl