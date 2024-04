Peszko odpalił bombę na Kanale Sportowym. Co za deklaracja! [WIDEO]

Sławomir Peszko w przeszłości występował między innymi w FC Koeln, Lechii Gdańsk i Lechu Poznań. Ma także na koncie 44 mecze w reprezentacji Polski. Karierę piłkarską zakończył w zeszłym roku w barwach Wieczystej Kraków. Były piłkarz niedługo później wraz z Lexy Chaplin założył federację freakfightową Clout MMA. Wiele mówi się również o jego możliwej walce z Piotrem Żyłą.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Wojciech Szczęsny odpoczywa po operacji. Bajkowa sceneria

Sławomir Peszko chce kontynuować pracę w Wieczystej

We wrześniu Peszko nieoczekiwanie został trenerem Wieczystej Kraków, gdzie zastąpił Macieja Musiała. - Zgodziłem się zostać tymczasowym trenerem, ale poprosiłem, żeby dalej szukali kandydata na to stanowisko - powiedział w październiku w rozmowie ze Sport.pl, dając do zrozumienia, że nie chce być trenerem na stałe. Były zawodnik radzi sobie świetnie, a jego zespół po 25 kolejkach jest liderem III ligi. Okazuje się, że Peszko z tego powodu zmienił zdanie i będzie kontynuował pracę jako trener. W rozmowie na Kanale Sportowym został zapytany, co jest powodem jego decyzji.

- Wyniki drużyny i to, jak funkcjonujemy. Założyliśmy sobie plan, że nie patrzymy, co się dzieje i działamy od meczu do meczu. Róbmy to i nie patrzmy, co inni robią w tabeli, tylko patrzmy na siebie. Skoro to zaczęło funkcjonować i zdobywamy punkty, jest niezła atmosfera, wszyscy razem się trzymają, to mnie natchnęło, że jak już zacząłem, to czemu mam odpuścić - powiedział.

Najbliższy mecz Wieczysta Kraków rozegra już w sobotę o godzinie 12:00. Tego dnia podejmie na własnym stadionie KSZO Ostrowiec. Zespół prowadzony przez Peszkę jest na najlepszej drodze do awansu i nad drugą Siarką Tarnobrzeg ma 10 punktów przewagi.