Podjęli rozmowy z Xavim ws. przyszłości. "Kluczowy element projektu"

Xavi wygrał dwa trofea z FC Barceloną w ciągu ponad dwóch i pół sezonu pracy. Pod koniec stycznia zapowiedział, że odejdzie z zespołu po sezonie. Od tego czasu Barcelona gra lepiej niż jesienią, choć odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Hiszpan zdołał jednak wyrobić sobie na tyle dobrą markę, że może mieć nowego pracodawcę już latem.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Europejski gigant chce Xaviego

Zdaniem katalońskiego "Sportu" bardzo duże zainteresowanie zatrudnieniem Xaviego wykazuje Ajax Amsterdam. O tym, że Holendrzy rozważają zatrudnienie Hiszpana, mówiło się od jakiegoś czasu, ale konkretne ruchy miały zostać poczynione dopiero teraz. Według dziennika doszło do pierwszych rozmów przedstawicieli klubu z otoczeniem Xaviego.

Pewne jest, że Ajax będzie miał latem nowego trenera. John van 't Schip, który wyciągnął zespół z ostatniego miejsca tabeli Eredivisie na piątą pozycję, zapowiedział, że odejdzie po tym sezonie. Ten sezon to ogromne rozczarowanie dla holenderskiego giganta, dlatego władze chcą posprzątać po nieudanych zmianach przeprowadzonych rok temu i zacząć budowę drużyny od nowa.

Według hiszpańskiej gazety przyszłość Xaviego jest otwartą kwestią i Ajax może być rozważanym kierunkiem. Tym bardziej, że jego filozofia miałaby pasować do wizji drużyny z Amsterdamu.

"Xavi może być idealnym kandydatem ze względu na jego dopasowanie do profilu piłkarskiego i koncepcji gry Ajaksu, a także zaangażowanie w rozwój młodzieży. Klub z Amsterdamu uważa obecnego trenera Barcelony za kluczowy element swojego przyszłego projektu" - czytamy.

W styczniu Xavi mówił, że chce zrobić sobie przynajmniej rok przerwy od trenowania. Po El Clasico, które już w tę niedzielę, dojdzie do spotkania władz FC Barcelony z trenerem, by zamknąć temat jego przyszłości w Barcelonie. Dla Joana Laporty to ma być ostatnia próba przekonania Xaviego, by został.

Jeśli to się nie uda, mają być rozważania nt. następcy. Zarząd klubu ma być pozytywnie nastawiony do kandydatury Rafy Marqueza. Meksykanin trenuje trzecioligowy zespół rezerw. Opcja ta jest korzystniejsza dla Barcelony pod względem finansowym, bo jej sytuacja wciąż jest skomplikowana. Wciąż aktualna zostaje możliwość zatrudnienia Hansiego Flicka. Niemiec ma marzyć o pracy w Barcelonie i oczekuje na kontakt ze strony Katalończyków, do tego uczy się języka hiszpańskiego.