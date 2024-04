Agent Rybusa cytowany przez Rosjan. Mówi wprost o jego przyszłości. "Nie ma mowy"

Latem 2023 roku Maciej Rybus przeniósł się do Rubina Kazań. To jego czwarty rosyjski klub. Poprzednio występował w barwach Tereka Grozny, a także dwóch moskiewskich ekip: Lokomotiwu i Spartaka. Jego pobyt w Tatarstanie jest póki co nieudany. Rozegrał zaledwie dwa mecze i ma olbrzymie problemy z kontuzjami.

Rybus zakończy karierę? Agent stawia sprawę jasno.

- Od dawna mierzę się z kontuzją kolana, kontuzjami mięśniowymi. Zimą przez prawie dwa miesiące pracowałem w Turcji nad tym, żeby wrócić do zdrowia, i na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Brakuje mi radości z gry w piłkę, brakuje adrenaliny. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczę. Jeśli nie będę w stanie grać na dobrym poziomie, to podziękuję - mówił w marcowym, głośnym wywiadzie dla TVP Sport.

Wydaje się, że nie prędko wróci do gry. Niedawno głos w tej sprawie wypowiadał Roman Oreszczuk - agent piłkarza. Dodatkowo problemem może być to, że kontrakt piłkarza wygaśnie w czerwcu. W rozmowie ze Sport24.ru Oreszczuk przekazywał szczegóły dotyczące tego wątku związanego z Rybusem. - Na razie ani Maciej, ani Rubin nie są gotowi do rozmów. Rybus musi w pełni wrócić do zdrowia. Na szczęście już wszystko jest w porządku. Maciej trenuje w grupie i myślę, że za tydzień, dwa zobaczymy go na boisku - mówił.

W piątek rosyjskie media po raz kolejny zacytowały agenta Rybusa. Czy wobec chronicznych problemów zdrowotnych zawodnik może zawiesić buty na kołku?

- Koniec kariery? Nawet nie ma o tym mowy. Jestem pewien, że Maciej jeszcze zagra, wszyscy mają kontuzje. Mamy nadzieję, że ta passa się skończy i rozpocznie się kolejna. Nie ma wątpliwości co do piłkarskich walorów Macieja – taką wypowiedź Oreszczuka cytuje RB Sport. Słowa przytacza także portal championat.com.

Wygląda więc na to, że Rybus podejmie jeszcze próbę wrócenia do gry.

O piłkarzu ponownie zrobiło się głośno pod koniec marca. W wywiadzie dla TVP Sport opowiadał o motywach swojego pozostania w Rosji. - Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - mówił.

Od 2021 roku nie oglądamy Rybusa w reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach rozegrał 66 meczów i strzelił dwa gole.