To już koniec! Mbappe podjął decyzję. Tam będzie grać w przyszłym sezonie

To może być przełomowy sezon dla Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji po rozbiciu 4:1 FC Barcelony awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z Borussią Dortmund. Tym samym mają wielką szansę na dojście do finału, w którym zagrali w 2020 roku. Wtedy to tytuł z Bayernem Monachium zgarnął Robert Lewandowski. PSG jeszcze nigdy nie sięgnęło po to trofeum, mimo że w ich zespole od wielu lat występuje jeden z najlepszych piłkarzy świata - Kylian Mbappe.

Media: Mbappe podjął decyzję. Tego można było się spodziewać

Niewykluczone, że przygoda Francuza w PSG zostanie zwieńczona wygraną upragnionej Ligi Mistrzów. Wraz z końcem sezonu Mbappe odejdzie z klubu, co wiemy od kilku miesięcy. "Klub potwierdza, że Mbappe poinformował o swojej decyzji o opuszczeniu PSG po zakończeniu sezonu 2024. Warunki odejścia nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione" - przekazano w lutym.

Jednocześnie najprawdopodobniej w końcu zakończy się telenowela pt. transfer Mbappe do Realu Madryt. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku Florentino Perez wreszcie dopnie swego i ściągnie gwiazdora do drużyny. W poprzednich latach wszystkie próby kończyły się fiaskiem. Od dobrych kilku tygodni hiszpańskie media zastanawiają się, ile Kylian Mbappe zarobi w Realu. Z ostatnich doniesień wynika, że za sam podpis na nowej umowie może zainkasować nawet 100 milionów euro, a jego kontrakt ma obowiązywać do 2029 roku.

Co prawda żadna ze stron nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu ws. transferu, jednak tym razem sprawa wydaje się być przesądzona. Ostatnio Fabrizio Romano przekazał w mediach społecznościowych, że Mbappe na 100 proc. trafi do Madrytu. Piłkarz nie ma zamiaru zmieniać planów. Podjął już decyzję, która jest nieodwracalna.

25-latek jest w kapitalnej formie, co udowodnił w rewanżu z Barceloną, zdobywając dwie bramki. W tym sezonie rozegrał łącznie 42 spotkania, w których strzelił aż 41 bramek i zanotował dziewięć asyst. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie 180 milionów euro, co czyni go najdroższym piłkarzem świata. Za to PSG pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrza Francji, mając dziesięć punktów przewagi na drugim Brestem.