Po golu trener zaczął całować znaną dziennikarkę. Dziwne sceny w dogrywce

Fiorentina wywalczyła awans do półfinału Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano wyeliminował Viktorię Pilzno, ale potrzebował do tego dogrywki. Mecz zakończył się zwycięstwem 2:0 po golach Nicolasa Gonzaleza i Cristiano Biraghiego. Dzięki awansowi Fiorentiny i Atalanty Bergamo liga włoska będzie miała pięć zespołów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Teraz Fiorentina zagra o finał Ligi Konferencji z Club Brugge, a więc zespołem, w którym występuje Michał Skóraś. - Ten wynik wynagradza nam to, co wycierpieliśmy - mówił Italiano po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

Trener Fiorentiny pocałował dziennikarkę w trakcie meczu. "Mały pocałunek"

Realizator spotkania Fiorentiny z Viktorią wychwycił nietypową sytuację po trafieniu Biraghiego ze 108. minuty. Wtedy Italiano podszedł do jednej z dziennikarek, która siedziała przy linii bocznej, zaczął do niej coś mówić, szepnął parę słów do ucha, a potem ją pocałował. Jak wychwyciły włoskie media, była to 51-letnia Vanessa Leonardi, dziennikarka włoskiego Sky Sport, która pojawia się regularnie na meczach Fiorentiny. Prywatnie jest w związku małżeńskim z innym dziennikarzem, Maurizio Compagnonim. "To był mały pocałunek" - mówił Daniele Barone, komentator meczu Fiorentiny w Sky.

To nie jest też jedyny przypadek, gdy we Włoszech trener całuje jedną z dziennikarek. W 2009 r. Alberto Malesani, ówczesny trener Sieny pocałował tę samą Leonardi po zwycięstwie 3:2 z Catanią Calcio. - Czy zrobiłbym to samo, gdyby reporterem był mężczyzna? Nie, jestem normalny, nawet jeśli pewne odmiany są teraz w modzie - przekazał Malesani po meczu. W tym samym roku Cesare Prandelli pocałował Alessię Tarquinio po tym, jak Fiorentina wygrała 2:1 z Liverpoolem na Anfield i wygrała grupę Ligi Mistrzów.

"To był gest trochę na granicy, ale prawdopodobnie, jeśli dana wersja zostanie potwierdzona przez wszystkie zaangażowane strony, nie będzie miał jakichś konsekwencji" - pisze portal calciomercato.com, odnosząc się do sytuacji z Italiano. Zdarzenie to jednak nie spodobało się wielu internautom, którzy mocno krytykują zachowanie trenera.

Wśród włoskich internautów pojawiają się już m.in. nawiązania do sytuacji z Mauro Icardim, Wandą Narą oraz Maxim Lopezem. Wtedy Icardi uwiódł kobietę i doprowadził do rozwodu między Narą a Lopezem. Małżeństwo miało wówczas trójkę synów.

Poza Ligą Konferencji Fiorentina walczy o awans do finału Pucharu Włoch. W pierwszym półfinałowym spotkaniu z Atalantą Fiorentina wygrała 1:0 po golu Rolando Mandragory. W Serie A sytuacja Fiorentiny wygląda już dużo gorzej, bo zajmuje dziesiąte miejsce z 44 punktami i traci jedenaście do piątej Romy.