Media: Polak obserwowany przez klub Premier League. Hitowy transfer możliwy już latem!

W marcu ubiegłego roku Mateusz Bogusz został sprzedany przez Leeds United do Los Angeles FC za kwotę miliona euro. Tam też chce odbudować się poważnych kontuzjach kolana. Od momentu transferu do amerykańskiego zespołu młodzieżowy reprezentant Polski jest podstawowym zawodnikiem, co pokazuje także w obecnym sezonie Major League Soccer.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

- On może odgrywać tam znaczącą rolę. Ciekawi mnie zresztą, jak potoczy się jego kariera, bo jestem pewny, że wiele klubów z Europy go monitoruje. W klubie mają na niego plan i wcale się nie zdziwię, jeśli w następnym sezonie będzie głównym albo jednym z głównych piłkarzy LAFC w środku pola. Jestem o niego spokojny - tak o Boguszu powiedział w grudniu ubiegłego roku legendarny amerykański bramkarz Brad Friedel.

Mateusz Bogusz może wrócić do Europy. Zainteresowane są kluby z Premier League oraz La Liga

W rozmowie z portalem Meczyki.pl Mateusz Bogusz powiedział, że Los Angeles FC uczciwie podeszło do sprawy. Klub kupił go, żeby za rok czy dwa lata móc sprzedać z zyskiem. Z informacji Meczyków wynika, że w zimowym okienku transferowym zawodnikiem interesował się jeden z klubów Premier League, który ogląda każdy jego mecz w Stanach Zjednoczonych.

- Powiem tylko tyle, że na transfer zabrakło trochę czasu. Zobaczymy, co wydarzy się latem, bo są także sygnały z La Liga - powiedział enigmatycznie Bogusz pytany o potencjalny transfer. Dodał, że nie wyklucza transferu latem bądź zimą przyszłego roku.

Bogusz chce jechać na Euro 2024

W rozmowie poruszono także wątek reprezentacji Polski i wyjazdu na Euro 2024. Mateusz Bogusz ciągle nie zadebiutował w dorosłej kadrze, a ma za sobą występy w drużynach U-21, U-19 czy U-17. - Na razie w kadrze nie byłem, ale liczę i mam nadzieję, że tam się znajdę lada moment. To marzenie każdego zawodnika. Dążę do tego i myślę, że do tej reprezentacji pasuję, ponieważ o wszystkim, co mówi trener na konferencjach, to ja mam i mógłbym to wnieść do drużyny.

- Mam nadzieję, że przed Euro będę miał więcej czasu na pokazanie się. [...] Kilka razy byłem blisko powołania – za Czesława Michniewicza czy Fernando Santosa. Przeszkodziło zdrowie. Ale teraz już wszystko jest ok. Czuję się mocny i gotowy, aby pomóc - zapowiedział 22-letni pomocnik.

W obecnym sezonie Mateusz Bogusz wystąpił w ośmiu spotkaniach Los Angeles FC, w których zdobył trzy bramki. W sumie dla ekipy z Miasta Aniołów zagrał już 50 meczów, siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców i sześciokrotnie asystował kolegom przy trafieniach.