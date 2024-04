Mecz w Krakowie przerwany! Haniebne zachowanie piłkarza [WIDEO]

Sędziowie piłkarscy nie mają łatwego życia, zwłaszcza w spotkaniach niższych lig. Bardzo często są obrażani, a ich decyzje są kwestionowane. W dodatku nie mogą liczyć na taką ochronę, jak arbitrzy prowadzący mecze najważniejszych rozgrywek. Jeden z nich dobitnie przekonał się o tym, że niektórzy zawodnicy pozwalają sobie na zbyt wiele.

Skandaliczne zachowanie w A klasie. Sędzia opluty przez piłkarza Nadwiślana Kraków

W niedzielę 14 kwietnia w małopolskiej A klasie odbyło się spotkanie pomiędzy Strzelcami Kraków a Nadwiślanem Kraków (3:1). Jak relacjonuje portal Kanalsportowy.pl, w pewnym momencie sędzia Mateusz Jamróz odgwizdał rzut wolny dla Strzelców. We wznowieniu gry przeszkadzał Łukasz Szymański z Nadwiślana. "Mimo zwracanej mu uwagi, nadal był zbyt blisko. Cofał się, ale robił to ostentacyjnie wolno, z obiema rękami opartymi o biodra" - czytamy. W związku z tym sędzia pokazał mu żółtą kartkę za opóźnianie gry.

Ukarany piłkarz od razu ruszył z pretensjami. - Trzy razy przypominam - usłyszał w odpowiedzi. Następnie Szymański rzucił coś w kierunku sędziego i machnął ręką. Widocznie zdecydowanie przesadził, gdyż Jamróz sięgnął do tylnej kieszeni po czerwoną kartkę. Ale jeszcze zanim wyprostował rękę, został opluty przez gracza Nadwiślana, co zostało uchwycone na nagraniu. Pokazano to w kulisach meczu opublikowanych przez Strzelców (od 7:15).

- Ja to spokojnie wszystko opiszę - oznajmił arbiter po wytarciu twarzy. A niedługo później skonsultował się ze swoim asystentem Mateuszem Samborskim i podjął decyzję o zakończeniu meczu z powodu czynnego znieważenia - to jest normalną praktyką w tego typu sytuacjach. Po chwili Szymański ruszył w kierunku Jamroza, lecz Samborski odciął mu drogę i nakazał się odsunąć. To samo powiedział kapitanowi Nadwiślana.

"Sędzia wróg" to niestety brutalna rzeczywistość. "Zmiany w prawie powinny zniechęcić bandytów"

Na niższych poziomach rozgrywkowych tego typu sytuacji jest znacznie więcej. W Sport.pl przedstawiliśmy je w miniserialu Krzysztofa Smajka "Sędzia wróg". Natomiast w programie Sport.pl LIVE zaproszeni eksperci dyskutowali nad tym, jak można zadbać o bezpieczeństwo arbitrów.

Były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski pod koniec 2021 r. złożył w Senacie petycję, w której zaproponował wpisanie sędziów sportowych na listę funkcjonariuszy publicznych. To sprawiłoby, że sprawcy przestępstw wobec sędziów byliby ścigani z oskarżenia publicznego. - Zmiany w prawie powinny zniechęcić bandytów, chuliganów i wandali do aktów przemocy wobec sędziów. A ci, którzy zaatakują sędziego sportowego, będą zagrożeni karą wyższą niż dotychczas - wyjaśnił.