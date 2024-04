Niezwykłe! Rosyjski komentator pochwalił Ukraińca na wizji. Nie wytrzymał

Po prawdziwym show na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie padł remis 3:3, spodziewano się, że w środowym rewanżu Manchester City i Real Madryt znów zapewnią niezapomniane emocje. Na murawie działo się dużo - Anglicy mieli ogromną przewagę, oddali aż 34 strzały, ale po 90 minutach był remis 1:1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego półfinalistę wyłoniono w rzutach karnych. Real Madryt zaczął je źle, ale potem strzelał bezbłędnie.

Rosyjski komentator wyśmiał gwiazdę Manchesteru City

Pomylili się za to piłkarze gospodarzy, a szczególnie Bernando Silva. Jego próba, to z pewnością jedna z najgorzej wykonanych "jedenastek" w tym sezonie - Portugalczyk uderzył w sam środek bramki. Liczył na to, że Andrij Łunin rzuci się w którąś stronę, ale Ukrainiec został na swoim miejscu i pewnie złapał piłkę.

To była sytuacja, która odwróciła losy konkursu rzutów karnych. Po chwili wyrównał Jude Bellingham, a w kolejnej serii Manchester City znów się pomylił i pozwolił Realowi wyjść na prowadzenie. "Królewscy" utrzymali je do końca i wygrali konkurs "jedenastek" 4:3, co dało im awans do półfinału.

Kibice "The Citizens" szukali wytłumaczenia dla tak słabego strzału Silvy. Uważają, że spory wpływ na to miał jeden z miejscowych fanów, który zbyt długo przetrzymywał piłkę na trybunach. To miało zdekoncentrować Portugalczyka.

Mecz nie przeszedł bez echa także w Rosji, gdzie był transmitowany. Wymowna była reakcja tamtejszego komentatora. Sam był zaskoczony złym strzałem Silvy na tyle, że nie mógł powstrzymać się od głośnego śmiechu.

Kolejne słowa Rosjanina mogą jeszcze bardziej zaskakiwać, bo pochwalił Ukraińca za zachowanie czujności. Przy powtórkach tego rzutu karnego krzyczał: "Brawo, Łunin! Brawo Andriej!". Nie brzmiało to szyderczo. Taka postawa może zadziwiać, biorąc pod uwagę, że oba narody są w stanie wojny, a Rosjanie generalnie wykazują postawę pełną nienawiści wobec Ukraińców.

W półfinale Ligi Mistrzów Real zagra z Bayernem Monachium. Bawarczycy wyeliminowali Arsenal, a to oznacza, że w najlepszej czwórce rozgrywek nie ma ani jednej angielskiej drużyny. W drugiej parze spotkają się PSG z Borussią Dortmund.