Ależ bomba od Borka. Wieczysta kusi byłego piłkarza Legii. "Ambitne plany"

Wieczysta Kraków jest na dobrej drodze do awansu do II ligi. Gdyby udało jej się to osiągnąć, z pewnością dokonałaby wzmocnień. Wytypowano już nawet zawodnika, który miałby dołączyć do zespołu. Poinformował o tym portal Kanalsportowy.pl. "Wieczysta ma bardzo ambitne plany dotyczące swojej najbliższej przyszłości" - czytamy w tekście Mateusza Borka, dotyczącym transferu byłego króla strzelców ekstraklasy.

