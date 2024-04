A jednak! TVP ogłosiło decyzję ws. Szpakowskiego i Borka

Holandia, Austria i Francja - to grupowi rywale reprezentacji Polski podczas Euro 2024, które odbędzie się od 14 czerwca do 14 lipca. Wszystkie mecze mistrzostw Europy będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej. A kto skomentuje spotkania z udziałem biało-czerwonych? Portal press.pl zapytał o to dyrektora TVP Sport, Jakuba Kwiatkowskiego. Pierwszy mecz Polaków przeciwko Holandii skomentuje Mateusz Borek.

