12 lat i koniec! Zasłużony angielski klub wstaje z martwych. Nowy Mourinho zachwyca

Historia Portsmouth jest niezwykle ciekawa. W latach 2003-2009 klub występował w Premier League. Największym sukcesem było zdobycie Pucharu Anglii i zajęcie ósmego miejsca w lidze w sezonie 2007-2008. David James w bramce, Sol Campbell w obronie, Niko Krancjar, obiecujący wtedy napastnik Jermaine Defoe, Benjani czy John Utaka - to tylko kilka nazwisk piłkarzy, którzy występowali wtedy przy Fratton Park. W Pucharze UEFA Portsmouth odpadło już w grupie, ale potrafiło zremisować 2:2 z AC Milanem. Od tego czasu drużyna zaliczyła jednak okropny zjazd. Czarna epoka skończyła się we wtorek 16 kwietnia.

Angielski klub podnosi się z kolan. Portsmouth FC z awansem na zaplecze!

W trwającym sezonie zespół Portsmouth występuje w League One, a więc na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Do zakończenia rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki. We wtorek piłkarze Portsmouth odnieśli zwycięstwo 3:2 nad Barnsley i tym samym zapewnili sobie awans do Championship. Po raz ostatni klub występował na zapleczu w sezonie 2011/12!

Wcześniej od 1992 roku zespół z południa Anglii występował nieprzerwanie na dwóch najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Przerwa trwała więc 12 lat - najdłużej w historii klubu. Portsmouth przeżywała w tym czasie naprawdę dramatyczny czas. W sezonie 2014/2015 zajęło 16. miejsce w League Two. Kolejne osunięcie się w dół mogło więc oznaczać wypadnięcie poza cztery najwyższe klasy rozgrywkowe w Anglii.

Po zakończeniu spotkania na stadionie doszło do prawdziwej fety. Kibice wbiegli na murawę i rozpoczęło się huczne świętowanie powrotu na drugi szczebel rozgrywkowy w Anglii. W sieci pojawiły się nagrania z drona, które zarejestrowały wydarzenie. Sceny ze wbiegającymi na murawę kibicami są czymś naturalnym w angielskiej piłce. Niedawno pisaliśmy o tym, że awans do League One wywalczył trzeci najstarszy klub świata - Wrexham. Na stadionie Wrexhamu kibice również wtargnęli na plac gry i celebrowali triumf z piłkarzami i trenerami.

Historia Portsmouth jest niezwykle ciekawa nie tylko ze względu na przeszłość klubu, ale także szkoleniowca. Aktualnie trenerem zespołu jest Jose Mousinho. Kiedy ówczesny piłkarz przejmował klub, pojawiły się, że żarty, że chodzi o Jose Mourinho. 37-latek, który ma portugalskie korzenie, występował przez lata na poziomie III i IV ligi angielskiej. Karierę piłkarską zakończył w 2023 roku. Jawi się jako kolejny trenerski geniusz. Portsmouth przejął na 15. miejsce w tabeli. Zespół pod jego wodzą przegrał zaledwie 10 z 74 meczów. Średnia punktowa drużyny to 1,99 pkt na mecz. Styl gry również robi ogromne wrażenie.

Do zakończenia rywalizacji w League One zostały dwie kolejki. Portsmouth zmierzy się jeszcze z Wigan oraz Lincoln City. W przypadku zwycięstw w obu meczach, zespół będzie miał na koncie 100 punktów w jednym sezonie! Portsmouth przegrało tylko dwa mecze.