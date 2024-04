To się dzieje. Ewa Pajor zmienia klub. To będzie transfer roku!

W 2015 roku Ewa Pajor przeniosła się z Medyka Konin do VfL Wolfsburg. Polka błyskawicznie zaaklimatyzowała się w Niemczech, stając się jedną z największych gwiazd kobiecej Bundesligi. Od dłuższego czasu Pajor była łączona z innymi potęgami światowego futbolu kobiecego - PSG czy Manchesterem United. Od kilku dni wiele wskazuje na to, że latem przeniesie się do FC Barcelony.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Ewa Pajor zagra w Barcelonie

Ewa Pajor ma trafić do Barcelony za 500 tysięcy euro - taką kwotę odstępnego Katalończycy mają zapłacić Wolfsburgowi. Dziennik "Mundo Deportivo" potwierdził doniesienia o transferze polskiej piłkarki. "Od przyszłego sezonu Barcelona będzie miała u siebie jedną z najlepszych napastniczek na świecie" - czytamy.

Jak zauważyli Hiszpanie, transfer Pajor nie jest pierwszym przejściem z Wolfsburga do Barcelony w historii. "Transfer Polki będzie piątym przypadkiem, kiedy Blaugrana pozyskała piłkarkę Wolfsburga. Wcześniej Elise Bussaglia, Caroline Graham, Ingrid Engen i Fridolina Rolfo przeniosły się z Niemiec do Barcelony" - przekazano.

Oficjalne ogłoszenie transferu Polki wydaje się być już tylko kwestią czasu. Niewykluczone, że nastąpi to po zakończeniu trwającego sezonu w kobiecej Bundeslidze.

Ewa Pajor strzeliła łącznie 131 goli w 191 meczach rozegranych dla VfL Wolfsburg. Dwa ostatnie trafienia dołożyła w sobotnim meczu z Freiburgiem zakończonym zwycięstwem 4:1. Jej obecna drużyna jest wiceliderem kobiecej Bundesligi, jednak Polka z 12 golami na koncie plasuje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelczyń.