Absolutna legenda futbolu wraca do gry! W wieku 58 lat

Romario grał zawodowo w piłkę przez blisko 30 lat. Najbardziej kojarzony jest z występami w Barcelonie w latach 1993-1995 za czasów śp. Johana Cruyffa. Wtedy Brazylijczyk dzielił szatnię z Pepem Guardiolą, Ronaldem Koemanem, Christo Stoiczkowem, Michaelem Laudrupem, Andonim Zubizarretą czy Jose Marią Bakero. Poza tym grał w barwach Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Flamengo, Fluminense, Miami FC czy Adelaide United. W 1994 r. Romario został wybrany najlepszym piłkarzem FIFA, a ze względu, że do tego roku można było głosować tylko na piłkarzy z Europy, to Złota Piłka trafiła do Stoiczkowa.

"Romario żadnej władzy nad sobą nie lubił. Podczas wojaży na czterech kontynentach - poza Brazylią i Europą grał też w Katarze i w USA - rzetelnie zapracował na swój wizerunek stereotypowego południowego piłkarza: genialnego lenia, przedłużającego sobie urlopy, lekceważącego treningi. A do tego awanturnika, który cały czas miał jakiś problem ze światem" - tak w 2011 r. na Sport.pl o Romario pisali Paweł Wilkowicz i Radosław Leniarski.

Latem zeszłego roku informowały, że Romario trafił do szpitala w związku z infekcją jelit, ale jego stan po badaniach był stabilny. W 2021 r. Brazylijczyk przeszedł zabieg usunięcia woreczka żółciowego.

Romario wraca do gry w piłkę. "Imponuje techniką i potężnym strzałem"

Dziennik "Globo Esporte" informuje, że Romario wraca do gry w piłkę w wieku 58 lat. Brazylijczyk został zarejestrowany jako zawodnik Ameriki, której jest prezesem od początku 2024 r. Romario przekaże klubowi minimalną pensję w ramach darowizny, jaką otrzyma w ramach umowy. Wspólnie też z trenerem ustali, w jaki sposób będzie wykorzystywany na boisku. "Baixinho (przydomek Romario - red.) jest sprawny, wciąż imponuje swoją techniką i potężnym strzałem. Wciąż jest aktywny na plażach Rio de Janeiro" - czytamy w artykule.

Jak podaje wspomniane źródło, Romario został zarejestrowany w Biuletynie Informacyjnym Rejestracji Sportowców (BIRA) we wtorek o godz. 11:12 czasu lokalnego. Romario grał dla Ameriki w latach 2009-2010, gdzie zagrał kilka spotkań ze swoim ojcem Edevairem. Teraz będzie mógł zagrać wspólnie ze swoim synem, a więc Romarinho.

Romario będzie występował w rezerwach Ameriki na drugim poziomie Campeonato Carioca (ligowe mistrzostwa stanu Rio de Janeio - red.). Łącznie pojawi się tam dwanaście drużyn, a cztery awansują dalej. Finał Campenoate Carioca będzie rozegrany w ramach dwumeczu, a zwycięzca awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej, gdzie obecnym mistrzem jest Fluminense.