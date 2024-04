Zaskakujące słowa Kucharskiego. Tak, to o Lewandowskim. "Wszystko mu się układało"

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski swego czasu współpracowali jako piłkarz i menedżer. Dziś nie pałają do siebie sympatią - co więcej, toczą ze sobą spór sądowy. Kapitan reprezentacji Polski oskarżył byłego agenta o szantażowanie jego i jego żony. Ten zaś twierdzi, że Lewandowski nielegalnie nagrywał ich rozmowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Kucharski przemówił ws. Lewandowskiego. "Robert i jego najbliżsi odczuwali to bardzo mocno"

Pomimo wzajemnych animozji Kucharski zdobył się na pozytywne słowa pod adresem byłego podopiecznego. W wywiadzie udzielonym portalowi goal.pl udowodnił, że docenia klasę piłkarską napastnika.

- Wielokrotnie w swoich wypowiedziach pokazywałem, że oddzielam Lewandowskiego piłkarza od tego, jakim jest człowiekiem. Żeby sprawa była jasna, zbyt często meczów Barcelony nie oglądam, wolę włączyć sobie mecz Realu Madryt (śmiech). Robert w meczu z PSG zaskoczył mnie tym, że był bardzo ruchliwy, miał dużo energii, miał ochotę do gry, dobrze wszedł w mecz. Wszystko na boisku układało mu się dobrze - przyznał Kucharski.

Lewandowski, choć nie strzelił gola w tym spotkaniu, był chwalony przez hiszpańskie media. Wyróżniał się pracą dla zespołu. To także aspekt, który zauważył Kucharski. - Wydaje mi się, że jest na tyle doświadczonym piłkarzem, że zdaje sobie sprawę, że w takich meczach jak ćwierćfinał Ligi Mistrzów musisz dać z siebie wszystko i pokazać to co masz najlepsze. W takich meczach grasz dla drużyny, a nie dla siebie. Tylko jako zespół są w stanie osiągnąć sukces. Żaden z nich nie jest Messim, który w pojedynkę jest w stanie wygrywać mecze. Widać było, że Lewandowski podporządkował się w pełni taktyce trenera - dodał.

Kucharski został także zapytany o zmianę postawy piłkarza poza boiskiem. Przeprowadzający rozmowę Marcin Ryszka zasugerował, że kapitan reprezentacji od początku tego roku stał się bardziej otwarty.

- Myślę, że swoimi reakcjami na różne zachowania Lewandowskiego spowodowali to przede wszystkim kibice. Jestem przekonany, że Robert i jego najbliżsi odczuwali to bardzo mocno. Może ktoś zrozumiał, że pewne zachowania są nieakceptowalne i trzeba coś zmienić. Mówiąc szczerze, ja nie byłbym taki pewny co do tych zmian. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu, żeby wyciągać takie wnioski. Sam fakt, że na boisku prezentuje się dużo lepiej może powodować, że jest bardziej otwarty na ludzi i media - powiedział Kucharski.

Dobra forma Lewandowskiego będzie niezbędna do udanego występu biało-czerwonych na EURO 2024. Zanim jednak emocje związane z turniejem na niemieckiej ziemi, kibice będą śledzić poczynania Polaka w Barcelonie. Najbliższa okazja już we wtorkowy wieczór. Początek rewanżowego starcia z PSG już 16 kwietnia o 21:00.