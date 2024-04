Burza wokół Ronaldo. Grozi mu surowa kara. Zdecydowana reakcja klubu

Cristiano Ronaldo w półfinale Superpucharu Arabii Saudyjskiej z Al-Hilal (1:2) otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem Alego Al-Bulaihiego. Potem pokazał zaciśniętą pięść w kierunku sędziego, który zaklasyfikował całe zajście jako "niewłaściwe zachowanie" Portugalczyka. To może oznaczać poważne konsekwencje.

Cristiano Ronaldo grozi surowa kara. Al-Nassr się za nim wstawiło

Spekuluje się, że 39-latek zostanie zawieszony przez Komitet Dyscyplinarny Saudyjskiej Federacji Piłki Nożnej na dwa mecze. To oznaczałoby, że opuści ligowe spotkania z Al Feihą (19 kwietnia) oraz Al Khaleej (26 kwietnia) i będzie dostępny dopiero na mecz z tym drugim rywalem w Pucharze Króla (1 maja). Chociaż on sam liczy na szybszy powrót.

Jak poinformował portal arriyadiyah.com, Komitet zwrócił się do Ronaldo z prośbą o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. W odpowiedzi pismo wystosował jego klub, który przekonuje, jakoby czerwona kartka dla piłkarza była niezasłużona. Nie zgodził się również z interpretacją sędziego, że było to "niewłaściwe zachowanie", zdaniem Al-Nassr w tamtej sytuacji Ronaldo walczył o piłkę i chciał ją jak najszybciej zagrać. To zaskakujący argument, w żaden sposób nieusprawiedliwiający niesportowej postawy gracza.

Cristiano Ronaldo czeka na werdykt ws. zawieszenia. Normalnie trenuje w Al-Nassr

Nie wiadomo, czy klubowe pismo doprowadzi do złagodzenia kary dla Portugalczyka, należy czekać na decyzję Komitetu Dyscyplinarnego. Ten kilka tygodni temu nałożył na niego karę za inny incydent. Mimo wszystko Ronaldo normalnie przygotowuje się z zespołem do najbliższego meczu z Al Feihą.

W tym sezonie Crisitano Ronaldo rozegrał 37 meczów w barwach Al-Nassr. Jego dorobek to 36 goli oraz 12 asyst. Jego klub zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi saudyjskiej, na siedem kolejek przed końcem traci 12 punktów do prowadzącego Al-Hilal.