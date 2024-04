Polak zmienił klub na tydzień i zaczął się koszmar. Rywale nie dali mu szans [WIDEO]

Maksymilian Stryjek to 27-letni golkiper, który w 2013 roku wyjechał z Polski. Z Polonii Warszawa przeniósł się do Sunderlandu. Na Stadium of Light nie zrobił kariery, choć zdarzało mu się nawet siadać na ławce podczas meczów Premier League. Nie miał jednak szans rywalizować z Jordanem Pickfordem. Grał jedynie w zespole U-23.

Wielki pech Polaka. Trafił tam tylko na tydzień

Pomimo braku debiutu w seniorskim zespole Sunderlandu zdecydował się pozostać na Wyspach Brytyjskich. Rozegrał cały sezon na poziomie National League w Eastleigh, a w latach 2020-2022 grał dla szkockiego Livingston. Przed dwoma laty powrócił do angielskiego futbolu. Został bramkarzem Wycombe Wanderers, które na co dzień rywalizuje w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym.

W poprzednim sezonie był niekwestionowanym numerem jeden. W tym był podobnie - aż do lutowego starcia ze Stevenage (0:1), w którym otrzymał czerwoną kartkę. Do bramki wskoczył Argentyńczyk Franco Ravizzoli i nie oddał Stryjkowi pola. W 10 spotkaniach zaliczył aż siedem czystych kont.

Kiedy wydawało się, że Polakowi może być trudno rozegrać jeszcze jakiś ligowy mecz w tym sezonie, na horyzoncie pojawił się klub z czwartej ligi. To Crewe Alexandra, który gra na poziomie League Two. 13 kwietnia ogłoszono, że Stryjek przeniesie się do zespołu z Mornflake Stadium na... siedem dni.

- Powodzenia dla Maxa Stryjka, który dołącza do Crewe Alexandra w ramach siedmiodniowej umowy wypożyczenia awaryjnego - napisało oficjalne konto Wycombe Wanderers na portalu X.

Warto dodać, że 17-letnim bramkarzem Crewe jest inny Polak Mikołaj Lenarcik. Tygodniowe wypożyczenie, które dobiegnie końca 20 kwietnia, oznaczało możliwość zagrania jednego spotkania. W ubiegły weekend Stryjek takie spotkanie rozegrał. Nie będzie go jednak wspominał dobrze.

Jego zespół przegrał z Grimsby Town aż 0:3. Polak co prawda zanotował kilka interwencji, ale nie popisał się przy traconych golach. Najpierw piłka przeleciała mu przez ręce po główce Toby'ego Mullarkeya, a w drugiej połowie jedynie przyglądał się, jak trzepocze w siatce po uderzeniach Curtisa Thompsona i Denvera Hume'a.

Co gorsze pod jego nieobecności swój mecz wygrało Wycombe, a Ravizzoli zanotował kolejne czyste konto. Czas pokaże, czy Stryjek jeszcze będzie miał szansę zaprezentować swoje możliwości w tym sezonie. W dotychczasowej karierze, tak na poziomach juniorskich i zespołach rezerw, rozegrał 236 meczów na Wyspach Brytyjskich. Puścił w nich 294 gole i zanotował 69 czystych kont.