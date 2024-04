W taki sposób PZPN zareagował na zwolnienie Santosa z Besiktasu

96 - przez tyle dni Fernando Santos był trenerem Besiktasu Stambuł. Portugalczyk poprowadził drużynę w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale wygrał tylko siedem z nich. Tym samym Santos nie wypełnił kontraktu, który podpisał do końca czerwca przyszłego roku. Do końca sezonu Besiktas poprowadzi Serdar Topraktepe. Prezes tego klubu przekazał, że musi zapłacić Santosowi 500 tys. euro, płatne od maja br. w pięciu ratach. Niewykluczone, ze wkrótce uda mu się wrócić do pracy.

Warto dodać, że gdy Fernando Santos był zwalniany przez Polski Związek Piłki Nożnej, to otrzymał odszkodowanie w wysokości 1,5 mln złotych, które było odpowiednikiem jego dwóch miesięcznych pensji. Santos prowadził reprezentację Polski w sześciu meczach, w których wygrał tylko z Albanią (1:0) oraz Wyspami Owczymi (2:0).

Tak PZPN zareagował na zwolnienie Santosa. "Kibicowaliśmy mu"

Temat Santosa pojawił się w trakcie programu Sport.pl LIVE, którego gościem był Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. Jak federacja zareagowała na jego zwolnienie z Besiktasu? - Chyba taka jest rola trenerów, że jedną ręką się podpisuje kontrakt, a drugą ręką trzyma się walizkę. Normalna kolej rzeczy. Oczywiście kibicowaliśmy, by był tam jak najdłużej, nie udało się. Trudny teren do pracy, to nie jest tak, że można łatwo w Turcji poradzić, wielu trenerów też na tym rynku sobie średnio radziło. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że my jesteśmy na Euro 2024, nie oglądam się za innymi trenerami - powiedział.

- Z punktu widzenia doświadczenia i rozumienia pewnych mechanizmów, szkoda, że Santosowi u nas nie wyszło. Trzeba przyznawać się do błędów. Tak się złożyło, nikt nie zakładał, że tak ta historia się potoczy. Uważam, że dużo nauki można wyciągnąć z każdej dyskusji o angażowaniu trenera, podpisaniu kontraktu, rozmowach, negocjacjach itp. Przez ostatnie dwa lata byliśmy w fazach "przed wyborem trenera" lub "po wyborze", "przed zwolnieniem trenera" albo "po zwolnieniu" - dodał Wachowski. A jak po czasie sekretarz PZPN ocenia pracę Santosa w Polsce?

- W żadnym momencie nie wątpiłem w zaangażowanie Santosa w pracę. Oczywiście można oceniać wiele aspektów z różnych perspektyw, ale tego zaangażowania, które trener przejawiał na początku rozmów, nie widziałem, żeby to potem osłabło, opadło po przegranych meczach. Nie było widać, że mu nie zależy. Absolutnie. To był selekcjoner, który był z nami, był w biurze, rozmawiał, miał jakieś plusy czy przywary, ale nigdy nie miałem takiego wrażenia, że go nie interesuje, co się dzieje z federacją, drużyną z zawodnikami. Wtedy Marcin Dorna (dyrektor sportowy PZPN - red.) bardzo urósł, nabrał wielu kompetencji podczas tej pracy Santosa, to nie był czas stracony - podsumował.

