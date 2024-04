Polak się nie zatrzymuje. Kolejny gol. Czołówka klasyfikacji strzelców [WIDEO]

Coraz częściej mówi się o możliwym odejściu Piotrowskiego z ligi bułgarskiej. To nie dziwi, bo w sezonie 2023/24 pomocnik jest kluczowym zawodnikiem swojego zespołu, a w dodatku prezentuje na tyle dobrą formę, że trafił do reprezentacji Polski. No i w meczach kadry był jednym z bohaterów udanych dla Biało-Czerwonych baraży.

REKLAMA

Zobacz wideo Daniel Gąsior zadowolony po meczu z Nysą: Jestem pierwszy raz w półfinale

Łudogorec zmierza po mistrzostw. Piotrowski zostanie królem strzelców?

Piotrowski od kilkunastu spotkań pełni funkcję kapitana Łudogorca. Prowadzona przez niego drużyna pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Bułgarii. Na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej ma aż 72 punkty - o 11 więcej niż druga w tabeli Czerno More Warna - i w poniedziałek odniosła 12. ligowe zwycięstwo z rzędu.

Tym razem Łudogorec grał z dziewiątą w tabeli Ardą Kyrdżali. Gospodarze od początku spotkania przeważali, co przyniosło skutek już w 30. minucie - gola na 1:0 strzelił wtedy Kwadwo Duah. Niecały kwadrans później ostatnią bramkę w tym meczu strzelił Jakub Piotrowski - był to jego 11 ligowy gol w sezonie. Polak wbiegł w pole karne, gdzie otrzymał piłkę po wrzucie z autu. Poradził sobie z interweniującym rywalem, a następnie mocnym strzałem zmieścił piłkę pomiędzy bramkarzem a słupkiem (na wideo od 2:17).

Piotrowski walczy obecnie o koronę króla strzelców ligi bułgarskiej. Z 11 golami jest najskuteczniejszym graczem Łudogorca w lidze. Ma tylko jedno trafienie mniej niż będący przed nim Atanas Illiew i Georgi Nikolow. We wszystkich meczach, które zagrał w tym sezonie, uzbierał już łącznie 19 bramek i pięć asyst. Nic dziwnego, że jest łączony z lepszymi drużynami niż Łudogorec.