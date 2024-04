Zasłużony klub tonie. Szykuje się spadek po 17 latach. Oto tabela II ligi

Choć Stomil Olsztyn rok temu walczył w barażach o awans do I ligi z Motorem Lublin, to po tamtym zespole nie ma już śladu. Trwające rozgrywki są dla olsztynian fatalne, co przekłada się na ich pozycję w strefie spadkowej. Wiele wskazuje na to, że zespół z Olsztyna spadnie do III ligi. Podobnie jak Sandecja Nowy Sącz, która jeszcze niedawno grała w Ekstraklasie.

