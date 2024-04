Wszyscy czekali, a tu klops. Zaskakujące wieści ws. Rumaka

W niedzielę Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informował, że w poniedziałek o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie komunikacyjne. Z kolei "Głos Wielkopolski informował", że Mariusz Rumak sam podał się do dymisji.

Nie ma jeszcze decyzji ws. trenera Lecha

Władze Lecha chcą zespołu regularnie punktującego i pokazującego, kto powinien być mistrzem. Tego w ostatnich meczach nie było tego widać, dlatego posada Rumaka wisiała na włosku. Trener miał dobrowolnie podać się do dymisji po porażce z Puszczą Niepołomice 1:2.

Wszyscy oczekują ostatecznego komunikatu, niemalże z każdej strony pojawiają się informacje, że przyszłość Rumaka jest jasna i nie dokończy sezonu w Lechu. Wygląda na to, że nie będzie żadnego oświadczenia Lecha w poniedziałek.

Jak podaje Damian Smyk z goal.pl, na poniedziałek nie zaplanowano żadnego spotkania zarządu Lecha z Rumakiem. Dziś w klubie nie ma ani piłkarzy, ani nikogo z trenerów. Powód jest prosty - dzisiaj przyznano drużynie dzień wolny.

"Dzisiaj nie będzie żadnej decyzji Lecha Poznań w sprawie przyszłości Mariusza Rumaka. Nie ma dziś zaplanowanego żadnego zebrania z trenerem. Zespół i sztab ma dzień wolny" - przekazał dziennikarz na Twitterze.

Z kolei Dawid Dobrasz z "Meczyków" podał, że władze Lecha są już po spotkaniu z klubowym działem komunikacji i przekazały, że na razie nie planują zmiany trenera. Chcą pozwolić Rumakowi przygotować zespół do meczu z ŁKS-em Łódź, ale ostateczną decyzję co do dalszej współpracy pozostawiają w jego rękach.

We wtorek ma dojść do spotkania pionu sportowego w Lechu.

Lech rozczarowuje, ale liczy się w walce o mistrzostwo

Po tym, jak "Kolejorz" odpadł z walki o europejskie puchary, wskazywano, że odjedzie reszcie ligi i zdominuje ekstraklasę. Miał wykorzystać fakt, że nie musi grać co trzy dni, w przeciwieństwie do Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa. Ostatecznie Lech nie był w stanie zbudować sobie przewagi.

Późną jesienią poznaniacy zaczęli jeszcze bardziej rozczarowywać, zwolniono Johna van den Broma. Zastąpił go Mariusz Rumak, ale ten też nie notuje świetnych wyników.

W tym sezonie Rumak poprowadził Lecha w dziesięciu meczach, z czego wygrał cztery, trzy zremisował, ale w pięciu "Kolejorz" nie strzelił ani jednego gola. Poznaniacy z Rumakiem na ławce trenerskiej wykręcili średnią 1,5 pkt. na mecz, do tego nie powalają skutecznością i nie przekonują stylem gry.

Kadencja Rumaka w Poznaniu to swego rodzaju paradoks. Mimo tego, że Lech rozczarowuje w tym roku, to utrzymuje miejsce na podium i jest w grze o mistrzostwo Polski. Konkurenci także gubią punkty. Oprócz tego Rumak wykręcił drugą najlepszą średnią punktu na mecz w karierze. Jego rekord to 1,83 pkt. na spotkanie z pierwszego okresu pracy w Poznaniu (luty 2012 - sierpień 2014).

W tabeli PKO Ekstraklasy Lech jest na trzecim miejscu z dorobkiem 48 punktów. Do prowadzącej Jagiellonii Białystok traci cztery punkty.

Według dotychczasowych doniesień trenerem Lecha w ostatnich sześciu meczach sezonu miałby być Rafał Janas.