Francuzi tracą nadzieje na awans do półfinału Ligi Mistrzów. Skazani na porażkę

We wtorek FC Barcelona podejmie u siebie Paris Saint-Germain w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "Blaugrana" będzie bronić przewagi jednego gola ze starcia w Paryżu, które wygrała 3:2. Choć dla francuskiego zespołu to nie jest strata nie do odrobienia, to większość kibiców w kraju nie wierzy w powodzenie tej misji. Skazują mistrza Francji na porażkę, postawili kreskę na tym sezonie LM.

