Jest przełom! Polak błysnął w Belgii. I to w jakim meczu! [WIDEO]

Michał Skóraś coraz lepiej radzi sobie w Club Brugge. Niedawno wskoczył do pierwszego składu i coraz lepszymi występami pokazuje, że warto było na niego postawić. W spotkaniu z Royalem Antwerp, mistrzem kraju, przełamał się i zdobył pierwszą bramkę w lidze belgijskiej. Jego drużyna pewnie wygrała 3:0, a skrzydłowy potwierdza, że Michał Probierz słusznie bierze go pod uwagę w kontekście powołania do reprezentacji Polski.

3 screeny z https://twitter.com/ELEVENSPORTSPL/status/1779492993780641953 Otwórz galerię Na Gazeta.pl