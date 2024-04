Trzeci najstarszy klub świata z drugim awansem z rzędu! Tak się pisze historię [WIDEO]

Wrexham w kolejnym sezonie zagra w League One! Walijski klub zapewnił sobie już drugi z rzędu awans na angielskich boiskach. Przypomnijmy, że to klub z bardzo bogatą historią. To także trzeci najstarszy zespół na świecie - powstał w 1863 roku. Na dwie kolejki przed końcem podopieczni Phila Parkinsona są już pewni bezpośredniego awansu.

