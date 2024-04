Wieczysta Kraków pędzi po awans pod wodzą Peszki. Znów świętują

Wieczysta Kraków jest głównym faworytem do awansu do II ligi. Krakowianie dość nieoczekiwanie jednak przed tygodniem stracili punkty w meczu z Podlasiem Biała Podlaska. Padł wówczas wynik 1:1, a jedynego gola dla krakowian zdobył Maciej Jankowski. W sobotę zespół Sławomira Peszki zmierzył się na wyjeździe z Orlętami Radzyń Podlaski.

Wieczysta Kraków idzie po awans. Ważna wygrana

Mimo zeszłotygodniowego wyniku Wieczysta była zdecydowanym faworytem starcia z Orlętami. Krakowianie są liderem tabeli, a zespół z Radzynia walczy o utrzymanie w III lidze. Na pierwsze gole zespołu z Krakowa nie trzeba było długo czekać. W 14. minucie do siatki trafił Manuel Torres i był to jedyny gol w pierwszych 45 minutach meczu.

Po przerwie długo utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie, aż w końcu w ostatniej fazie gry Wieczysta potwierdziła swoją przewagę w meczu. Najpierw w 81. minucie wynik podwyższył Konrad Kasolik, a w 90. minucie rzut karny wykorzystał pewnie Michał Mak.

To już szósta wygrana Wieczystej Kraków w 2024 roku. Zespół Sławomira Peszki jest niepokonany i pewnie zmierza po awans do II ligi. Aktualnie przewaga krakowian nad drugą Siarką Tarnobrzeg wynosi dziesięć punktów, a do rozegrania zostało jeszcze dziewięć spotkań. Przypomnijmy, że awans wywalczy tylko najlepszy zespół. Wieczysta jest na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia wyniku, o którym marzy już od kilku lat.

Za tydzień Wieczysta Kraków zmierzy się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Spotkanie odbędzie się w sobotę 20 kwietnia w samo południe.