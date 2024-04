Trenerski geniusz zaskoczył wszystkich. Nieoczekiwany zwrot. Padła deklaracja

Roberto De Zerbi został trenerem Brighton we wrześniu 2022 roku, kiedy zastąpił na stanowisku Grahama Pottera. Debiutancki sezon był dla niego kapitalny, ponieważ zajął szóste miejsce w Premier League i po raz pierwszy w historii jego drużyna wywalczyła awans do europejskich pucharów. Choć do gry wrócił ostatnio kontuzjowany przez półtora roku Jakub Moder, to w tym sezonie sytuacja Brighton wygląda dużo gorzej. Nie dość, że okupuje dopiero 10. miejsce w lidze, to odpadło w 1/8 finału LKE z AS Romą. Mimo to włoski szkoleniowiec wzbudził zainteresowanie dużych europejskich klubów m.in. Bayernu czy Liverpoolu.

Co dalej z Roberto De Zerbim? "Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji"

Kontrakt 44-latka wygasa jednak dopiero z końcem czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że zostanie w klubie co najmniej na przyszły sezon. "Władze Brighton optymistycznie patrzą w przyszłość. Pewne źródła donoszą, że ich nastroje uległy poprawie i uda im się namówić trenera do pozostania w klubie" - wyjaśnił w sobotę"The Athletic".

Rozmowy na temat przedłużenia kontraktu zostały odłożone na dalszy plan, a to wszystko do czasu rozmowy szkoleniowca z właścicielem Tonym Bloomem nt. letnich transferów. - To był dla mnie trudny sezon. Moje marzenia były inne. Pamiętam, ilu fanów było zadowolonych po zakończeniu ubiegłych rozgrywek - stwierdził.

- Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji ws. odejścia. To nie jest odpowiedni czas. Nie chcę jednak walczyć z prezesem, ani Paulem Barberem (dyrektorem naczelnym - red). Moim zadaniem jest walka z zawodnikami o najwyższe cele - dodał.

De Zerbi podkreślił, że był rozczarowany z ruchów, jakie jego zespół wykonał na rynku transferowym. Za ogromne pieniądze sprzedano przecież Moisesa Caidedo, Alexisa Mac Allistera oraz Roberta Sancheza, dlatego nie rozumie, dlaczego nie sprowadzono kilku innych graczy. Co prawda kupiono choćby Carlosa Balebę czy Joao Pedro, ale to zdecydowanie zbyt mało.

- Ten sezon był, jaki był, ponieważ musiałem przyzwyczaić się do gry na paru frontach. Bez solidnych wzmocnień nie było to możliwe. Czuję ogromną frustrację - zdradził. Zaznaczył jednak, że ma już konkretne cele na przyszły rok. - Chcę uszczęśliwić naszych fanów i na tym się skupiam. Musimy awansować do europejskich pucharów, ponieważ to będzie dla nas kluczowe doświadczenie - powiedział.

De Zerbi zdradził, co dalej z Lallaną i Milnerem. "Są kluczowi"

Na koniec odniósł się za to do sytuacji doświadczonych Adama Lallany oraz Jamesa Milnera, którzy mają już powyżej 35 lat i powoli zbliżają się do końca kariery. - Chciałbym z nimi pracować w przyszłym sezonie. Są kluczowi w procesie rozwoju młodych piłkarzy na murawie - podsumował. Biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi De Zerbiego, można wnioskować, że nie zamierza ruszać się z Brighton i ma tu nadal sporo do udowodnienia. Sobie i kibicom.

Po 31 meczach Brighton jest na 10. miejscu w tabeli z dorobkiem 43 pkt. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze siedem kolejek, a na są: Arsenal (71 pkt), Liverpool (71 pkt) oraz Manchester City (70 pkt).