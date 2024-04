Zaskakujący zwrot ws. Runjaicia. Znalazł się chętny z Niemiec. Absolutny hit!

Mało kto spodziewał się zwolnienia Kosty Runjaicia po meczu z Jagiellonią Białystok (1:1). Legia liczy na zdobycie mistrzostwa Polski, postanowiła podjąć ogromne ryzyko i zatrudniła w roli pierwszego trenera Goncalo Feio, czyli szkoleniowca, który do tej pory w seniorskim futbolu trenował tylko Motor Lublin.

Kosta Runjaić przejmie znany klub? Walczą o awans do Bundesligi

Czy to ryzyko opłaci się Legii? Okaże się w ciągu kilku następnych tygodni. Za to na całym zamieszaniu, wcale źle nie musi wyjść Kosta Runjaić. Okazuje się, że niemieckim szkoleniowcem po zwolnieniu zainteresowała się... Hertha Berlin. Tak wynika z informacji Dominika Schneidera, dziennikarza serwisu fusballtransfers.com.

Najprawdopodobniej Hertha Berlin rozstanie się latem z Palem Dardaiem, który według doniesień "Bilda" miał się skłócić z zarządem klubu. Choć ostatnio prowadzony przez niego zespół wygrał 4:0 z Hansą Rostock i awansował na 6. miejsce w tabeli, to działacze nie chcą przedłużyć wygasającej z nim w czerwcu umowy. Dardai funkcję trenera Herthy pełni już trzeci raz w karierze. Łącznie poprowadził ten zespół w 242 meczach.

"Runjaić jest jednym z potencjalnych kandydatów do zajęcia jego miejsca w stołecznym klubie. Jak się dowiedział FT, rozmowy z nim miały miejsce kilka tygodni temu. Do kontaktu doszło, gdy Runjaić wciąż był zatrudniony w Legii" - czytamy na fusballtransfers.com.

Ogromna szansa dla Runjaicia. Powalczy o Bundesligę?

Hertha wciąż nie zdecydowała, czy chce podpisać umowę z Runjaiciem. Klub ma być też zainteresowany Thomasem Stammem z Freiburga. W grze wciąż są też inni kandydaci. Serwis podkreśla, że czas byłego trenera Legii w Warszawie można podsumować jako "w Europie top, w lidze flop (klapa przyp. red.)" i jego najświeższe wyniki nie były satysfakcjonujące dla wicemistrzów Polski.

Dla Runjaicia byłaby to ogromna szansa. Przejąłby drużynę, która ma szansę już w obecnym sezonie awansować do Bundesligi - obecnie do miejsca barażowego Hertha traci pięć punktów - ale gdyby nie wywalczyła awansu, to w kolejnym sezonie byłaby jednym z głównych kandydatów do wywalczenia promocji.

Runjaić nie jest w Niemczech anonimowy. Na poziomie 2. Bundesligi prowadził TSV Monachium, FC Kaiserslautern oraz MSV Duisburg. Dwa razy otarł się o awans do Bundesligi, ale od tego czasu minęło już prawie 10 lat.