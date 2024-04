Oficjalnie. Słynny polski trener wraca na ławkę. Arcytrudne wyzwanie

Ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla Kotwicy Kołobrzeg. Kiedy przed rozpoczęciem sezonu do zespołu trafili tacy piłkarze jak: Felipe Oliveira, Jakub Żubrowski czy Jakub Rzeźniczak, było pewne, że władze klubu nie chcą dopuścić do sytuacji z ubiegłej kampanii, gdy awans wymknął im się z rąk w ostatnim momencie. Po rundzie jesiennej sytuacja była wyśmienita, ponieważ zespół zajmował pozycję lidera II ligi i wszystko wskazywało na to, że wreszcie uda mu się osiągnąć cel.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski: Żeby awansować do półfinału, trzeba cierpieć

Podczas przerwy zimowej wszystko zmieniło się diametralnie. Najpierw w atmosferze skandalu z klubu został wyrzucony Jakub Rzeźniczak, z którym po występie w programie "Dzień dobry TVN" błyskawicznie rozwiązano kontrakt, a potem odsunięto od zespołu doświadczonych Żubrowskiego i Josipa Soljicia. Gdyby tego było mało, to w lutym miał miejsce strajk zawodników, którzy domagali się niewypłaconych pieniędzy.

Ryszard Tarasiewicz nowym trenerem Kotwicy Kołobrzeg. Zastąpił Macieja Bartoszka

Problemy klubu przełożyły się na wyniki drużyny, która, mimo że w pierwszym meczu na wiosnę rozbiła u siebie Chojniczankę (3:0), to w sześciu kolejnych meczach nie wygrała. Po ostatniej wpadce z rezerwami Zagłębia Lubin (1:2) władze klubu nie wytrzymały i zwolniły dotychczasowego trenera Macieja Bartoszka.

Błyskawicznie TVP Sport podała, że jego następcą zostanie doświadczony Ryszard Tarasiewicz. Kotwica oficjalnie potwierdziła tę informację w piątek. "To legenda Śląska Wrocław - jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii tego klubu oraz trener, który prowadził wrocławski zespół z sukcesami" - czytamy na klubowej stronie internetowej.

61-latek to niezwykle znana postać w polskiej piłce. Przez ostatnie lata prowadził wyłącznie I-ligowe drużyny (Miedź Legnica, GKS Tychy, Arkę Gdynia), natomiast wcześniej z sukcesami pracował w ekstraklasie. Podczas pracy w Śląsku Wrocław, Zawiszy Bydgoszcz oraz Koronie Kielce uzbierał łącznie 143 mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym, z czego zwyciężył jednak zaledwie 44. Jego ostatnim pracodawcą była Arka, z którą rozstał się w listopadzie 2022 roku.

Po 27. kolejkach II ligi Kotwica zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Liderem jest Pogoń Siedlce (48 pkt), która wyprzedza KKS Kalisz (47 pkt). Drużyny z miejsc 1-2 zapewnią sobie bezpośredni awans, natomiast te z lokat 3-6 zmierzą się w barażach. Do końca sezonu pozostało siedem spotkań, a najbliższe piłkarze Tarasiewicza rozegrają w niedzielę 14 kwietnia na wyjeździe z Wisłą Puławy.