To mówi wszystko o tym, ile znaczy Lewandowski w FC Barcelonie

Robert Lewandowski miał imponujące wejście do FC Barcelony, bo już po rundzie jesiennej zeszłego sezonu można było powiedzieć, że pewnie zmierza po koronę króla strzelców La Ligi. 2023 rok miał wyraźnie słabszy, prawdopodobnie to był jego najgorszy okres. Od kilku tygodni Polak znów błyszczy - potrafi wykańczać akcję, ale też świetnie odnajduje się w roli cofniętego rozgrywającego.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski znów zwycięzcą Ligi Mistrzów?

Lewandowski najskuteczniejszy u Xaviego

W ostatnich tygodniach poziom gry FC Barcelony wyraźnie się poprawił. "Blaugrana" szybciej i sprawniej prowadzi swoje akcje i wygląda na lepszą pod względem fizycznym. Do tego doszła skuteczność w najważniejszych meczach. Udało się strzelić trzy gole w starciach w Lidze Mistrzów z Napoli i PSG oraz w La Lidze z Atletico Madryt.

Dotychczas Xavi prowadził Barcelonę w 134 meczach, wygrywając 87 z nich i notując średnią 2,07 pkt na mecz. Piłkarze pod jego wodzą strzelili łącznie 261 goli. Spora część z nich była autorstwa Roberta Lewandowskiego.

Polski napastnik był najskuteczniejszym piłkarzem Barcelony w zeszłym sezonie, kiedy strzelił w sumie 33 gole we wszystkich rozgrywkach. W trwającym sezonie ma na koncie już 20 bramek dla "Dumy Katalonii", co czyni go najlepszym strzelcem teraz.

Biorąc pod uwagę cały okres pracy Xaviego w Barcelonie, to w tym czasie Lewandowski był jego najlepszym i najskuteczniejszym zawodnikiem. W ciągu prawie dwóch sezonów Polak zdobył 53 bramki, co stanowi 20,3 proc. wszystkich trafień drużyny pod wodzą obecnego trenera. Kapitan reprezentacji Polski jest regularnie chwalony przez Xaviego za swoją grę, skuteczność i gotowość do poświęcenia się dla reszty zespołu.

Podium najlepszych strzelców pod wodzą Xaviego uzupełniają Ferran Torres (25 bramek) i Raphinha (18 goli). Warto dodać, że z powyższej trójki ofensywnych graczy to Torres gra najdłużej w klubie, bo od początku 2022 r.

Zaskoczeniem mogą się wydawać dwa kolejne nazwiska na liście najskuteczniejszych - Pedri (14) i Pierre-Emerick Aubameyang. Hiszpan nie jest napastnikiem, a sporo czasu spędził na leczeniu różnych kontuzji. Tylko w tym sezonie opuścił z tego powodu 19 meczów. Gabończyka nie ma w klubie od września 2022 r. Był gotowy do pełnienia roli zmiennika Lewandowskiego, ale ostatecznie odszedł do Chelsea. Transfer wymusiła sytuacja finansowa klubu. Dziś Aubameyang czaruje w Olympique Marsylia, dla którego strzelił już 25 goli.

"To zawodnicy, których Xavi wprowadził na najwyższy poziom" - opisał tę statystykę na Twitterze Marc Perez.

We wtorek rewanżowy ćwierćfinał Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain. Wcześniej, bo w sobotę, Katalończycy zagrają w La Lidze na wyjeździe z Cadiz CF. Będą próbowali zmniejszyć stratę do Realu Madryt przed El Clasico, a wynosi ona dziś osiem punktów.

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia Polaka na 15 mln euro.

Xavi zapowiedział w styczniu, że odejdzie z Barcelony po zakończeniu tego sezonu, choć ma jeszcze ważny kontrakt przez rok.