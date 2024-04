Sensacyjna decyzja. Europejska reprezentacja chce grać w Copa America. Podpisali umowę

Szokujące wieści przekazuje "The Athletic". Izraelski związek sportowy IFA, który zajmuje się piłkarskimi reprezentacjami tego kraju, podjął szokującą decyzję o podpisaniu umowy z Południowoamerykańską Konfederacją Piłki Nożnej CONMEBOL. Tamtejsi działacze bardzo chcą, by reprezentacja Izraela zagrała w Copa America, chociaż do tej pory walczyła o grę na mistrzostwach Europy.

3 Screenshot: https://twitter.com/ISRAELFA/status/1778303197636960615 Otwórz galerię Na Gazeta.pl