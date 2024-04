"Polska bitwa" w ćwierćfinale LKE. Doskonałe wieści dla Probierza

Zmagania Ligi Konferencji Europy wkraczają w decydującą fazę. W grze o zwycięstwo pozostało już tylko osiem drużyn: Olympiacos, Fenerbahce, Viktoria Pilzno, Fiorentina, Aston Villa, Lille, Club Brugge oraz PAOK. Po zakończeniu czwartkowych spotkań bliżej awansu do półfinału są trzy z nich.

"Polski mecz" w LKE. Świetny występ i zwycięstwo Michała Skórasia

Dla polskiego fana najważniejsze było starcie w Brugii, gdzie Club Brugge podejmował na własnym stadionie PAOK. Od samego początku na murawie zobaczyliśmy dwóch reprezentantów Polski Michała Skórasia oraz Tomasza Kędziorę, którzy nie zostali ostatnio powołani na baraże Euro 2024, dlatego muszą walczyć o uznanie w oczach selekcjonera Michała Probierza i wyjazd na turniej w Niemczech.

Mecz rozpoczął się doskonale dla ekipy Skórasia, ponieważ już w 6. minucie po świetnej akcji zespołowej i asyście Ferrana Jutgli do siatki trafił Hugo Vetlesen. Mimo niekorzystnego wyniku goście nie kwapili się zbytnio do odrobienia strat, a przy piłce częściej utrzymywali się zawodnicy Nicky'ego Hayena. Bardzo dobrze spisywał się zwłaszcza były skrzydłowy Lecha Poznań, który nie dość, że często szukał gry, to przebojowo wchodził w pojedynki z obrońcami. "Coraz częściej nadaje ton atakom. Najczęściej za jego sprawą unoszą się trybuny" - relacjonowali komentatorzy Viaplay.

Druga odsłona również odbywała się pod dyktando gospodarzy, którzy po fatalnym błędzie Dominika Kotarskiego mieli nawet rzut karny. W 78. minucie najlepszy strzelec drużyny Igor Thiago nie był w stanie pokonać jednak bramkarza, który naprawił błąd. Skóraś ciągle napierał, szukał szansy do zdobycia bramki, a ponadto dośrodkowywał również z rzutu rożnego. Nie udało mu się jednak zakończyć starcia ani z golem, ani z asystą. W doliczonym czasie gry został natomiast ukarany żółtą kartką.

24-latek został oceniony przez Sofascore na 7,2. Miał 22 na 31 celnych podań, wykonał dwa na trzy udane dryblingi, a ponadto wygrał cztery spośród sześciu pojedynków. Oddał też dwa niecelne strzały, a jego statystyka oczekiwanych goli (xG) zatrzymała się na 0,07. Kędziora otrzymał za to 6,9. Wedle informacji serwisu zanotował 25 na 30 celnych podań, miał cztery skuteczne interwencje i wygrał trzy na cztery pojedynki.

Pogromca Legii Warszawa bliżej awansu. Poradzili sobie nawet bez Matty'ego Casha

W tym samym czasie zostało rozegrane starcie grupowego rywala Legii Warszawa Aston Villi, która zmierzyła się u siebie z Lille. Gospodarze musieli sobie oczywiście radzić bez kontuzjowanego Matty'ego Casha, a jego miejsce na prawej stronie defensywy zajął Ezri Konsa. Nie mogli jednak wymarzyć sobie lepszego początku, gdyż w 13. minucie bramkę zdobył najlepszy strzelec zespołu Ollie Watkins. Jego trafienie z trybun oklaskiwali książę William oraz jego syn George.

Goście zapewne liczyli na superstrzelca Jonathana Davida, który ma już 23 bramki w tym sezonie. Mimo prób nie udało mu się jednak znaleźć sposobu na pokonanie Emiliano Martineza. Początek drugiej odsłony znów należał do gospodarzy, a w 56. minucie wynik podwyższył John McGinn. Niedługo później gola kontaktowego strzelił Gabriel Gudmunsson, ale po konsultacji z systemem VAR arbiter odgwizdał spalonego. Co się odwlecze, to nie uciecze, ponieważ w 84. minucie Bafode Diakite trafił na 1:2. Na nic więcej gości nie było już jednak stać i przystąpią do rewanżu z jedną bramką straty.

Drużyna Sebastiana Szymańskiego poległa z Olympiakosem. Nudny mecz w Pilznie

Nieco wcześniej, ponieważ o godz. 18:45 zaczęły się za to spotkania w Pireusie oraz Pilznie. I choć w tym drugim nie działo się zbyt wiele, a pogromca Lecha Poznań z ubiegłego sezonu LKE, czyli Fiorentina nie wykorzystała sporej przewagi w meczu z Viktorią i finalnie zremisowała tylko 0:0, to w pierwszym kibice nie mieli na co narzekać.

Olympiakos prowadził już w 57. minucie z Fenerbahce 3:0, gdy nagle do gry wrócili goście. Najpierw do siatki trafił Dusan Tadić, a następnie po asyście Sebastiana Szymańskiego Irfan Can Kahveci. Mimo imponującego pościgu nie udało się doprowadzić do wyrównania, natomiast taki rezultat daje spore szanse na sukces w rewanżu.

Reprezentant Polski został oceniony przez Sofascore na 7,1. Jego statystyki nie wyglądały jednak tak dobrze, gdyż zanotował tylko sześć na osiem celnych podań oraz trzy spośród sześciu wygranych pojedynków.

Komplet pierwszych ćwierćfinałów LKE:

Olympiakos - Fenerbahce 3:2

Viktoria Pilzno - Fiorentina 0:0

Club Brugge - PAOK 1:0

Aston Villa - Lille 2:1

Rewanżowe starcia ćwierćfinałów LKE odbędą się w czwartek 18 kwietnia o godz. 18:45 (Fiorentina - Pilzno, Lille - Aston Villa) oraz o 21:00 (Fenerbahce - Olympiakos, PAOK - Club Brugge).