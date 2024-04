Prowokator Lewandowskiego w końcu się doigrał. Takiego ciosu się nie spodziewał

Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej strzela gole jak na zawołanie, ale to w żaden większy sposób nie przekłada się na trofea jego zespołu - Al Nassr. Portugalczyk do tej pory wzniósł tylko w ubiegłym roku niezbyt prestiżowy Puchar Mistrzów Klubów Arabskich, a we wszystkich rozgrywkach krajowych, a także w Azjatyckiej Lidze Mistrzów jego drużyna musiała za każdym razem uznać wyższość swoich rywali.

To on sprowokował czerwoną kartkę Cristiano Ronaldo. Ali Al-Bulaihi to brutal i prowokator

Nie inaczej jest w sezonie 2023-24, w którym Al Nassr ma już szansę jedynie na Puchar Króla, gdzie dotarło do półfinału. Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej, które dotąd posiadało Al Ittihad, tym razem przypadnie fenomenalnemu Al Hilal, prowadzonemu przez Jorge'a Jesusa. W Azjatyckiej Lidze Mistrzów klub Cristiano Ronaldo sensacyjnie przegrał z Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w niedawnym półfinale Superpucharu Arabii Saudyjskiej Al Nassr przegrało z Al Hilal 1:2.

W 86. minucie poniedziałkowego spotkania drużyna Ronaldo, Mane, Fofany czy Laporte'a przegrywała już 0:2, gdy Cristiano Ronaldo starł się przy linii bocznej z obrońcą przeciwnika Alim Al-Bulaihim. Sprowokowany Portugalczyk uderzył bez piłki swojego rywala, za co został wyrzucony z boiska. Była to pierwsza czerwona kartka 39-latka w Arabii Saudyjskiej. Chwilę po wyleceniu z boiska Ronaldo wykonał gest, jakby chciał uderzyć pięścią również arbitra, aczkolwiek w tym przypadku na szczęście ostatecznie się pohamował.

Jak się jednak okazało w następnych dniach, obrońca Al Hilal Ali Al-Bulaihi, który za tamto zamieszanie obejrzał żółtą kartkę, to także jest "niezłe ziółko". W mediach społecznościowych pojawiła się kompilacja z prowokacjami i brzydkimi faulami 34-letniego reprezentanta Arabii Saudyjskiej. Jedna z nich dotyczyła nawet Roberta Lewandowskiego podczas meczu Polska - Arabia Saudyjska (2:0) na mundialu w Katarze.

34-letni Al-Bulaihi reprezentuje Al Hilal od 2017 roku, z którym czterokrotnie wygrywał mistrzostwo kraju oraz po dwa razy Puchar Króla, Superpuchar oraz Azjatycką Ligę Mistrzów. Wcześniej był też piłkarzem Al Fateh. W reprezentacji Arabii Saudyjskiej rozegrał 44 mecze, w których strzelił jednego gola.