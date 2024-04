Sceny w Anglii. Sędzia za to podyktował karnego. Najgorsza decyzja w historii? [WIDEO]

West Bromich Albion w spotkaniu 42. kolejki Championship pokonał u siebie Rotherham United. W meczu doszło jednak do kontrowersyjnych scen. W pierwszej połowie arbiter podyktował dla gospodarzy rzut karny, jednak wiele wskazuje na to, że do zagrania piłki ręką doszło... poza obrębem szesnastki. Czy sędzia podjął najgorszą decyzję w historii piłki nożnej?

2 https://twitter.com/toptargets/status/1778335688217256314 Otwórz galerię Na Gazeta.pl