Polski trener stracił pracę w Holandii. Był jedynym na tym poziomie na Zachodzie

Tomasz Kaczmarek, przychodząc do Den Bosch, zdawał sobie sprawę, że zespół jest w trudnej sytuacji. Przejął zespół na sześć kolejek przed końcem zeszłego sezonu, który skończył na przedostatnim miejscu. Niestety, drużyna nie zanotowała progresu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, jeśli chodzi o miejsce w tabeli Eerste Divisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Kaczmarek rozstał się z klubem

Tomasz Kaczmarek poprowadził FC Den Bosch w 40 spotkaniach, wykręcając średnią zaledwie 0,79 punktu na mecz. W ciągu roku wygrał tylko siedem spotkań, w dziesięciu padł remis, a 23 przegrał. Zespół pod jego wodzą strzelił w tym czasie 35 goli, a stracił 70.

Co ciekawe, polski trener stracił pracę trzy dni po wygranej z rezerwami Ajaksu Amsterdam 2:0. W oficjalnym komunikacie klub nie informuje wprost o zwolnieniu, a jedynie, że "do końca sezonu nie musi już wykonywać żadnej pracy dla drużyny z Den Bosch".

Władze FC Den Bosch przekonują, że odsunięcie Polaka od pracy z pierwszą drużyną nie ma związku z osiąganymi wynikami. Pojawili się nowi akcjonariusze, którzy chcą zmienić filozofię klubu.

- Mam najwyższy szacunek do Tomasza i właśnie dlatego od początku chciałem jasno powiedzieć, że jego przyszłość nie leży w Den Bosch. To nie ma nic wspólnego z jego umiejętnościami – są bezdyskusyjne – ale wszystko ma związek z kierunkiem, w jakim klub chce podążać. Tomasz wykonał dobrą robotę, a pod jego entuzjastycznym przywództwem wielu graczy poprawiło swoje umiejętności. Miał też oko na zawodników z młodzieżowej akademii klubu. Jednak FC Den Bosch chce obrać inną ścieżkę i inny sposób gry. Naszym zdaniem inny typ głównego trenera lepiej pasuje do naszego stylu gry - powiedział dyrektor techniczny Bernard Schuiteman.

Kaczmarek podziękował za rok pracy w Den Bosch i życzył klubowi lepszych rezultatów.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować moim zawodnikom i sztabowi za ich pracę i zaufanie. Chciałbym także podziękować naszym kibicom i pracownikom biura za wsparcie i szacunek w trudnym dla klubu momencie. Zawsze to doceniałem. Kiedy przyszedłem do FC Den Bosch w bardzo trudnym momencie, wiedziałem, że musimy poprawić naszych zawodników i występy, aby ponownie stać się konkurencyjnym zespołem. Podobała mi się ciężka praca. Jestem przekonany, że przyjdą lepsze rezultaty. Wraz z pojawieniem się nowych akcjonariuszy było dla mnie jasne, że nastąpią zmiany i nowe podejście. Rozumiem, że najlepiej będzie w tym momencie się pożegnać - mówił.

Kaczmarek był jedynym polskim trenerem w Europie Zachodniej, który prowadził klub na szczeblu centralnym. Z bardziej kojarzonych nazwisk w Niemczech pracują Eugen Polanski i Sebastian Tyrała, ale pierwszy z nich trenuje rezerwy Borussii Moenchengladbach, a drugi Turkspor Dortmund w piątej lidze.

FC Den Bosch zajmuje w tabeli Eerste Divisie przedostatnie, 19. miejsce z dorobkiem 26 punktów. Nie może spaść z tej ligi, bowiem trzeci poziom rozgrywkowy Holandii jest amatorskim, a holenderska federacja zablokowała awanse z Tweede Divisie i spadki do niej.

Tomasz Kaczmarek we wrześniu skończy 40 lat. W przeszłości prowadził m.in. Lechię Gdańsk, Fortunę Koeln, Viktorię Koeln, Stuttgarter Kickers, był asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin i Boba Bradleya w reprezentacji Egiptu.