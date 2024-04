Boniek nie owijał w bawełnę. Tak, to o trenerze Legii. "Każdemu dał z liścia"

Zwolnienie Kosty Runjaicia z Legii Warszawa uznano powszechnie za absurdalne, ale umowa dla Goncalo Feio była jeszcze bardziej szalonym pomysłem. Za zmianę na stanowisku trenera w pełni odpowiada dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Boniek komentuje zatrudnienie Feio w Legii

Początkowo Zbigniew Boniek krytycznie odnosił się do zwolnienia Kosty Runjaicia. "Powiem krótko, nie rozumiem tego zwolnienia" - napisał krótko na Twitterze w poniedziałek wieczorem.

W rozmowie z TVP Sport podtrzymał swoje stanowisko. - Trener Runjaic miał pewne problemy z Legią. W październiku, w listopadzie w zeszłym roku. Natomiast w ostatnich trzech meczach Legia była na fali wznoszącej. Jeżeli w trzech meczach robisz siedem punktów, to wydaje mi się, że musiało się coś stać, o czymś nie wiemy - powiedział były prezes PZPN.

Legia zdecydowała się na Goncalo Feio, który w przeszłości pracował w klubie jako analityk. Portugalczyk często był chwalony za swoją wiedzę i przygotowanie do szkoleń lub spotkań, ale ma jednocześnie trudny charakter. Według Bońka zatrudnienie go jest obarczone ryzykiem.

- Nie znam trenera Feio. W każdym klubie, gdzie był, każdemu 'dał z liścia', to trzeba przyznać. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie. Jest to pewne ryzyko, ale nie wypowiadam się o trenerze, którego osobiście nie znam. Słyszę, że to dobry trener ze znakomitą taktyką. Na jakiej zasadzie ludzie budują tak szybkie opinie? - skomentował.

Przed Feio trudne zadanie w Legii. Ma kontrakt do końca przyszłego sezonu i w ciągu kilkunastu miesięcy musi przekonać opinię publiczną, że się zmienił i nad sobą popracował, a także odbudować piłkarzy "Wojskowych".

- Legia nie jest łatwą drużyną. Musi grać o mistrza Polski. Jeżeli by nie weszła do europejskich pucharów, to stoi na rozdrożu i musi zastanowić się, co robić. Czy zmniejszać budżet, czy zainwestować, żeby za rok znowu być mistrzem i coś wygrać - stwierdził na łamach sport.tvp.pl.

Goncalo Feio zadebiutuje w roli trenera Legii w sobotę. Wtedy stołeczni zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.