Sceny na boisku. Ukraiński piłkarz pokazał, co przeżywają jego rodacy. Koszmar [WIDEO]

Od ponad dwóch lat Ukraina zmaga się z pełnoskalową rosyjską inwazją Rosji. Z tego powodu normalne życie w tym kraju jest bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe. W ostatnim czasie można się było o tym przekonać po raz kolejny.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczne mistrzostwo Polski o krok! "Stosunki z Legią nie są najlepsze"

Rusłan Malinowski pokazał, jak wygląda gra w piłkę w ostrzeliwanym Charkowie. Potworny widok

To, jak wygląda uprawianie sportu w Ukrainie, można było zobaczyć na nagraniu z jednego z boisk w Charkowie, który ostatnio stał się celem intensywnych rosyjskich ataków. Gdy dwie grupy mężczyzn grają w piłkę nożną, nagle w oddali słychać potężny huk. Po chwili wszyscy kładą się na ziemię, a kolejny huk jest jeszcze głośniejszy.

Filmik w mediach społecznościowych opublikował Rusłan Malinowski, zawodnik Genoi oraz 59-krotny reprezentant Ukrainy. "Kwiecień, 2024 r. Charków" - brzmi krótki, a przy tym wymowny opis, pokazujący, jak długo Ukraińcy muszą funkcjonować w takich realiach.

Intensywniejsze ataki na Charków rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia. Jak czytamy na stronie osw.waw.pl, miasto to stało się celem ostrzału ze względu na obecność przemysłu zbrojeniowego, składów amunicji, a także montowni i magazynów dronów. Ponadto w całym obwodzie charkowskim są problemy z dostawami prądu, co bardzo komplikuje życie mieszkańcom, poza tym uniemożliwia naprawę sprzętu wojskowego. Przy tym trudno zorganizować skuteczną organizację obrony przeciwpowietrznej, co skutkuje dosyć licznymi ofiarami również wśród cywili.

Zdewastowanej przez inwazję Ukrainie trochę radości dała niedawno jej reprezentacja, która awansowała na Euro 2024. W barażach pokonała Bośnię i Hercegowinę (2:1) oraz Islandię (2:1), w obu meczach wystąpił Rusłan Malinowski.