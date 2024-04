Padło niewygodne pytanie. Goncalo Feio w akcji

Goncalo Feio to jedno z głośniejszych nazwisk na rynku trenerskim w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Powszechnie jest uznawany za zdolnego i ambitnego trenera, który potrafi wydobyć z piłkarzy więcej niż maksimum ich możliwości. Ale to też człowiek wybuchowy i pełen temperamentu, ciągną się za nim skandale z Motoru Lublin.

Legia Warszawa wywołała trzęsienie ziemi, zwalniając Kostę Runjaicia i zatrudniając Goncalo Feio. W stolicy Polski wierzą, że z nowym trenerem uda się uratować awans do europejskich pucharów. Jednak zmiana na siedem kolejek przed końcem sezonu może szokować, a wybór osoby na stanowisko trenera był sensacją. Zdaniem wielu dziennikarzy i ekspertów decyzja Legii w takim momencie rozgrywek była co najmniej absurdalna.

Przed Feio trudne zadanie ocieplenia swojego wizerunku i odmienienia Legii, która notuje wyraźnie słabszy 2024 r. Podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu.

Goncalo Feio zaprezentowany w Legii. Przyznaje się do błędu

Na konferencji prasowej oprócz Feio pojawili się wiceprezes Marcin Herra i dyrektor sportowy. Herra opowiedział o okolicznościach rozmowy nt. zwolnienia Runjaicia. Mówił, że trener bardzo profesjonalnie się zachował. Herra zadeklarował, że klub zrobi wszystko, by Feio miał jak najlepsze warunki do pracy.

Jacek Zieliński przyznał z kolei, że zatrudnienie Feio "to nie jest efekt spontanicznej decyzji, a takiej, która była głęboko przemyślana. Zarząd był do tej decyzji przygotowany wcześniej." Na pytanie Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl odpowiedział, że pierwsze sygnały, że zmiana jest potrzebna, pojawiły się w październiku, po serii czterech porażek. Kilkadziesiąt minut później dodał, że gdyby Legia wygrała w niedzielę z Jagiellonią Białystok, byłoby rozważane pozostanie Runjaicia.

Jako trzeci przemawiał Portugalczyk. - To jest dla mnie ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność - zaczął swoją wypowiedź Feio. Dziękował później poszczególnym osobom w Legii i swojemu agentowi za zaufanie i sprawne przeprowadzenie rozmów.

Z jego pierwszych słów na konferencji wynika, że w ostatnim czasie pracował nad sobą i swoim zachowaniem. Chce to potwierdzić poprzez swoją pracę w Legii.

- Jestem człowiekiem, który popełnił błędy, jeden duży błąd. Nie zmienię tego. Nie ucieknę od tego. Poniosłem konsekwencje. Jestem człowiekiem, który wyciąga wnioski, który najpierw wymaga od siebie, by potem wymagać od innych. Lepszym można być w każdym obszarze, pracować nad sobą. Nie ma lepszego stanowiska niż bycie trenerem Legii, aby swoimi czynami i zachowaniem udowodnić, że ludzie potrafią się zmieniać i rozwijać - wyznał.

Dla Feio rozpoczęta dziś praca w Legii to powrót do klubu po ponad ośmiu latach. - Ludzie, których nie widziałem przez 7-8 lat, ale z którymi dzieliłem moje pierwsze pięć lat pracy w Polsce, oni wspominali, że kiedyś mówiłem, że pracuję, aby kiedyś być pierwszym trenerem Legii. Ten dzień nadszedł - powiedział Portugalczyk.

Feio nie zdradził większych szczegółów nt. swojego pomysłu na Legię. Nie chciał ryzykować, że to zostanie wykorzystane przeciwko niemu w meczu z Rakowem Częstochowa. Ale najważniejsze, co chce poprawić w Legii, to poziom rywalizacji wewnątrz zespołu.

- Legia ma jakościowych piłkarzy, ale w piłce jest jedna rzecz, która jest przed jakością - umiejętność rywalizacji. Ponieważ piłka jest sportem zespołowym, to pierwsze tygodnie poświęcimy, abyśmy jako drużyna rywalizowali w największym stopniu. Najpierw musimy nadać projekt zespołowi, czyli zasady, tożsamość, DNA, które chcemy, żeby nas to charakteryzowało. Mówię nas, bo to nie będzie mój zespół, a nasz zespół. Czy będziemy grać trójką, czy czwórką, to tego nie zdradzę, bo znając sztab Rakowa i ich podejście to byłaby to podpowiedź, którą mogliby wykorzystać - mówił.

Na koniec padło niewygodne pytanie: o konflikty z sędziami. - Czy pracuje pan nad swoim temperamentem? - zapytał jeden z dziennikarzy.

Feio chce być dobrze postrzegany

Portugalczyk przyznał, że chciałby zmienić narrację w mediach, jaka pojawiała się w ostatnich miesiącach. Przekonuje, że jest często ona zakłamana, a trenera przedstawia głównie z negatywnej strony.

- W tym sezonie otrzymałem trzy żółte kartki. Do ostatniego dnia mojej pracy w Motorze nie otrzymałem kolejnej. W całym życiu otrzymałem jedną czerwoną kartkę. Wyraziłem się nt. sędziów raz. Ja jestem otwarty, żeby rozmawiać o wszystkim, ale to jest akurat dobry przykład, jak stworzyć rzeczywistość, która nie istnieje. Rozmawiając z sędziami, dostałem informację i to nie raz, że jestem podawany na szkoleniach jako przykład zachowania trenera na ławce. To są fakty. To pytanie (o pracę nad temperamentem - przyp. red.) jest bardzo dobrym przykładem na to, jaka jest tworzona narracja wokół mnie. To jest też moja wina, ale nie jest ta narracja do końca zgodna ze stanem rzeczywistym i moją osobą - wyjaśnił.