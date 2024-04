18-letni Polak czaruje w barwach giganta. Gol za golem. Będzie o nim głośno

Arsenal to jeden z angielskich klubów, który niektórym polskim kibicom już zawsze będzie kojarzył się z naszymi kadrowiczami. Przed laty bramki londyńskiej drużyny bronili Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Fabiański. Teraz w zespole prowadzonym przez Mikela Artetę na lewej obronie gra Jakub Kiwior, który na arcyważny, ćwierćfinałowy mecz z Bayernem Monachium pojawił się w wyjściowej jedenastce.

Polak podbija młodzieżową drużynę Arsenalu. Kolejna bramka

Być może w przyszłości do grona wymienionych zawodników dołączy Michał Rosiak. To 18-letni polski defensywny pomocnik, który rozgrywa kapitalny sezon w zespole Arsenalu do lat 18. We wtorek 9 kwietnia o godz. 13:00 polskiego czasu londyńska drużyna zmierzyła się u siebie z Brighton w młodzieżowej Premier League. Gospodarze wygrali aż 5:3, jednak na początku meczu po siedmiu minutach przegrywali już 0:2.

W 23. minucie gola na 2:2 strzelił właśnie Rosiak, po czym jego zespół poszedł za ciosem. 18-latek przymierzył w okienko bramki, uderzając z rzutu wolnego, co opisał profil Arsenal Academy na platformie X.

Polakowi nie przeszkadza fakt, że zazwyczaj porusza się w środkowej części boiska. Bramka przeciwko Brighton była jego siódmym trafieniem w tym sezonie Premier League U-18. Ma na koncie też sześć asyst. Za to Arsenal na ten moment w tabeli z 35. punktami w tabeli zajmuje trzecie miejsce, tuż za Chelsea i Wet Hamem.

Pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu Michał Rosiak stawiał w Głazie Tychowo, maleńkim zespole z północno-zachodniej części Polski. - Dobrze czuję się, grając w każdym miejscu na boisku, ale powiedziałbym, że moją preferowaną pozycją jest środkowy pomocnik. Jestem pracowity, dużo biegam i lubię kontrolować sytuację na środku boiska i budować impet drużyny - opowiadał 18-latek w jednym z ostatnich wywiadów dla klubowych mediów Arsenalu. Kto wie, być może niebawem doczekamy się polskiej kolonii w drużynie Mikela Artety.