W dniach 14 czerwca - 14 lipca odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, których gospodarzem są Niemcy. Podczas ostatniego Euro, a także mundialu w Katarze, selekcjonerzy mogli powołać łącznie 26 zawodników. To efekt działań FIFA i UEFA podczas pandemii koronawirusa. Przed zbliżającym się Euro UEFA miała zamiar wrócić do systemu, który obowiązywał przed pandemią, tzn. do 23-osobowej kadry w danej reprezentacji.

Takie działania spotkały się z krytyką ze strony selekcjonerów. - To wręcz absurdalne, że wracamy do 23-osobowych kadr na mistrzostwach Europy. Piłkarze są coraz bardziej eksploatowani, więc nie powinno się szafować ich zdrowiem w ten sposób - stwierdził Ronald Koeman, selekcjoner kadry Holandii. W gronie zwolenników 26-osobowych kadr na turniej jest też Michał Probierz czy Gareth Southgate z reprezentacji Anglii. Większa liczba piłkarzy do dyspozycji daje większe pole do rotacji, co jest istotne m.in. z powodu ogromnej eksploatacji zawodników w sezonie. To jeden z koronnych argumentów selekcjonerów.

Zupełnie odmienną opinię w tym temacie ma Zbigniew Boniek. - Badania, analiza, statystyka, pokazują, że piłkarze w hierarchii od 23. do 26. w ogóle nie grają. Dlatego domaganie się tak szerokich kadr to czysty populizm, który służy jedynie promocji zawodników, którzy normalnie nie zmieściliby się w składzie. Na Euro 2020 ówczesny trener Holandii Frank de Boer skorzystał tylko z 21 piłkarzy, przy czym dwóch spośród nich wchodziło tylko na ostatnie siedem minut - tłumaczył były prezes PZPN w rozmowie z Polsatem Sport. Jak teraz do sprawy podchodzi UEFA?

UEFA zrobi na przekór Bońkowi? To może być ważna zmiana. "Bierzemy pod uwagę"

UEFA wydała oficjalny komunikat, w którym informuje o spotkaniu, do którego doszło w Dusseldorfie w miniony poniedziałek z trenerami kadr biorących udział na Euro 2024. Okazuje się, że UEFA rozważy pozostanie przy obecnie działającym systemie, a więc 26-osobowej kadrze zawodników na turniej.

"UEFA bierze pod uwagę różne opinie oraz punkty widzenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższych tygodniach. Pozytywne dyskusje pokazały różne punkty widzenia. Jedni wyrazili chęć zwiększenia liczebności drużyn do 26 zawodników, inni stwierdzili, że wolą ograniczyć jej liczebność do 23 osób, wskazując m.in. na trudności w treningu, zarządzaniu grupą, a także na zwiększone nakłady finansowe w krajowych związkach" - czytamy w komunikacie.

Reprezentacja Polski zagra na Euro 2024 w grupie D z Holandią (16.06), Austrią (21.06) oraz Francją (25.06). Tuż przed turniejem kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra sparingi z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.