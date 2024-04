Euro 2024. Grupowi rywale Polaków w strachu. Gwiazda znów kontuzjowana

- Każda reprezentacja zaczyna turniej, mając zero punktów. Jeśli jedzie się na taką imprezę i jest szansa na zdobycie mistrzostwa Europy, to chce się to osiągnąć. Nie jest to oczywiście deklaracja z mojej strony. Trzeba się solidnie przygotować - mówił Michał Probierz po wygranej z Walią w rozmowie z Kanałem Sportowym. Reprezentacja Polski na szczęście uniknęła kompromitacji i awansowała do turnieju drogą barażową.

Alarm w Holandii. Gwiazdor kontuzjowany

Już za nieco ponad dwa miesiące na niemieckich boiskach nasza kadra zagra z Austrią, Francją i Holandią. Pierwszym rywalem Polaków będzie ostatnia z wymienionych reprezentacji, którą obok Francuzów typuje się jako "pewniaka" do wyjścia z grupy. Mimo to Holendrzy obecnie mają powody do obaw. Wszystko przez kontuzję Memphisa Depay'a.

Napastnik Atletico Madryt doznał urazu mięśnia w lewej nodze podczas sobotniego treningu. To już kolejna kontuzja 30-latka w tym sezonie. Jesienią zeszłego roku musiał pauzować aż przez dwa miesiące z powodu naciągnięcia ścięgna podkolanowego. Teraz hiszpańska "Marca" podaje, że przerwa Depay'a ma potrwać przynajmniej od trzech do czterech tygodni. "Mocny cios w kluczowym momencie sezonu, w którym Atletico ma szansę na awans do finału Ligi Mistrzów i przypieczętowanie swojego celu, jakim jest zakwalifikowanie się do czołowej czwórki La Liga" - czytamy na łamach portalu.

To sprawia, że holenderski napastnik raczej powinien wyleczyć się do rozpoczęcia Euro 2024, jednak nadal pozostaje nutka niepewności. Gdyby z jakiegoś powodu Memphis Depay nie zagrał na ME, byłaby to ogromna strata dla zespołu Ronalda Koemana. Piłkarz Atletico to 90-krotny reprezentant Holandii, dla której zdobył aż 44 bramki. W ostatnich towarzyskich meczach przeciwko Niemcom i Szkocji Depay był podstawowym napastnikiem zespołu.

W tym sezonie Holender w barwach klubu z Madrytu rozegrał łącznie 54 mecze, w których strzelił 18 goli i zanotował cztery asysty. Z powodu kontuzji Depay najpewniej opuści dwumecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund oraz kilka ważnych spotkań w lidze hiszpańskiej.